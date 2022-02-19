Разом зможемо уникнути кровопролиття в Україні, – Джонсон закликав Захід до єдності

Борис Джонсон заявив, що Захід має виявити єдність перед перемовинами щодо кризи, яку створила Росія. За його словами, потрібен "потужний прояв солідарності".

З відповідним закликом до лідерів західних держав-союзників і партнерів прем'єр-міністр Великої Британії виступив перед поїздкою до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

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Глава британського уряду зазначив, що "дипломатія все ще може переважати" у запобіганні війні.

Усе ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього буде потрібна демонстрація західної солідарності, яка б перевершила все, що ми бачили в новітній історії,

– сказав Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр теж додав, що союзникам необхідно говорити з Путіним "в один голос", щоб наголосити на "високій ціні, яку він заплатить за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".

До слова, Джо Байден нагадав Росії, що ще не пізно обрати дипломатичний шлях. Президент Сполучених Штатів Америки підкреслив, що за новий напад країна-агресорка дорого заплатить.

Війська Росії поблизу України

Джо Байден заявив, що Путін усе ж нападе на Україну. З його слів, про це свідчать розвіддані.

Своєю чергою Олексій Данілов заспокоює, що сьогодні РНБО не фіксує повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте, водночас не виключає точкових провокацій.

Колишній міністр оборони України Віталій Радецький зазначив, що російські війська вздовж кордону нашої держави виснажені. Вони, мовляв, уже втомилися від "колотнечі".

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!