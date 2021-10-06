Разумков буде намагатися грати на електоральному полі "Слуги народу", – політолог

Дмитро Разумков може створити свою власну політичну силу. Він спробує вдати з себе певного "Джокера". Наразі спікер намагається продемонструвати, що може протистояти "Слугам народу".

Відповідно Разумков протиставляє себе і щодо Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Ігор Петренко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, поки що у Разумкова низький рейтинг електровальної підтримки, у середньому 3 – 4%. Він має непоганий рівень довіри, однак це не перетворюється в електоральну підтримку.

Разумков буде намагатися грати на електоральному полі "Слуги народу". Це буде приблизно лівий центрист. З опорою на Схід і Південь,

– резюмував Петренко.

Він додав, що на електроральну підтримку "Слуг народу" це особливо не вплине. Однак Разумков може претендувати на 3 – 5% від їхніх виборців.

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Лівоцентризм – помірковані ліві політичні погляди, що є в опозиції зі сильними лівими групами.

На думку політолога, якщо Разумков спробує об'єднатись з іншими політсилами, то це не зіграє йому на користь. Йому все ж таки краще пробувати розвивати свій бренд і створювати під себе якусь політичну силу.

Поки що Разумков не є електорально привабливим. До нього прикута увага через його посаду спікера, а не через політичні заяви. За умови, якщо політик втратить посаду спікера, йому буде важко влаштувати підтримку від спонсорів.

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