Разумков не виключає, що може залишитися без депутатського мандата

Дмитро Разумков зовсім скоро може залишити посаду спікера Верховної Ради. Водночас він не виключає, що його спробують позбавити депутатського мандата.

Таку думку Разумков озвучив в ефірі одного з українських телеканалів. Він додав, що наразі він є позафракційним нардепом.

Важливо Думаю, він не ініціатор, – Разумков не ображається на лист Арахамії

Згідно з регламентом Верховної Ради, спікер парламенту не повинен бути членом будь-якої фракції. На запитання, чи може бути спроба забрати у нього мандат, Разумков відповів:

Спроби можуть бути. Але у нас багато хто намагається на щось бути здатними – не завжди це виходить.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що на фракції наразі не обговорювали відсторонення Разумкова. Відтак не починали розмови й про його подальшу долю у парламенті.

Що відомо про відставку Разумкова

Давид Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Того ж дня листи були в Апараті Верховної Ради.

Зазначимо, що Арахамія подав 2 звернення щодо збору підписів за відставку Разумкова. Одне – від фракції, інше – особисто від себе як її голови.

Наразі головним кандидатом, який може замінити Разумкова, є Руслан Стефанчук. Зараз він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Дмитро Разумков був №1 у списку партії "Слуга народу" на виборах у 2019 році. У серпні цього ж року він став спікером Ради , отримавши 382 голоси "за" від колег. Зараз він не є членом фракції "слуг" і не входить до партії.

До слова, раніше Разумков казав, що готовий до відставки, але тільки якщо так вирішать народні депутати. Сам він йти з посади не планував.