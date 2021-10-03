Разумков, Саакашвілі та розмова з Путіним: головне з брифінгу Зеленського у Трускавці

Володимир Зеленський 3 жовтня провів брифінг у Трускавці. Туди український лідер прибув на з'їзд фракції "Слуга народу".

Під час розмови з журналістами президент обговорив питання, які наразі перебувають на порядку денному в українській політиці. Зокрема, мовилося про ймовірне відкликання спікера Дмитра Разумкова та справу Міхеіла Саакашвілі.

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Ймовірна відставка Разумкова

Зеленський заявив, що ситуація з відкликанням спікера Разумкова – це внутрішньофракційне питання. "Слуга народу", яка делегувала Разумкова на цю посаду, має до нього "мільйон питань".

Більшість з них адресовані Разумкову не як голові Верховної Ради, а насамперед як людині, яку делегувала команда.

Зеленський наголосив, що відстороненість спікера від "Слуги народу" має конкретне пояснення. Разумков бачить особисте політичне життя. Він вже перестав бути членом команди.

Окрім того, президент нагадав, що спікер не підтримував санкції проти Віктора Медведчука – кума Володимира Путіна.

Якщо ти не підтримуєш санкції проти Медведчука тощо і таких прикладів багато, то ти робиш свій шлях. Так само, як і закон про олігархів,

– наголосив Зеленський.

Він зізнався, що таких прикладів під час з'їзду фракції навели чимало. Водночас Зеленський визнав: раніше у них з Разумковим були відкриті відносини.

Брифінг Зеленського у Трускавці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Справа Саакашвілі у Грузії

Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь справи Міхеіла Саакашвілі у Грузії. Політика затримали після повернення на батьківщину 1 жовтня.

За словами президента, Україна домагатиметься повернення Саакашвілі, який є її громадянином. Триватиме активна робота. До неї долучаться усі необхідні інституції.

"Зокрема МЗС і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими урядами, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися", – запевнив Зеленський.

Розмова з Путіним

Український лідер вкотре наголосив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним. За словами Зеленського, ця розмова потрібна не лише Україні, але й Росії.

Президент зауважив: його зустріч з очільником Кремля тет-а-тет може принести "неочікуваний результат".

"Якщо буде зустріч тет-а-тет, я думаю, там буде результат, тому що російському народу він теж потрібен", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі. Зокрема, нормандському. Це "допоможе Україні в питанні вирішення трагедії на Донбасі та в питаннях Криму".

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Власні зустрічі з олігархами

Зеленський зауважив, що він несе найбільшу відповідальність за зустрічі з олігархами. Вона може вдарити і по рейтингу президента, і по рейтингу "Слуги народу".

Саме тому президент зацікавлений у публічності своїх зустрічей з представниками великого бізнесу. За словами Зеленського, усі розмови мають відбуватися на Банковій. Там зазвичай присутні журналісти.

Окрім того, президент зауважив: усі його зустрічі з олігархами мають певну необхідність. Зокрема, боротьбу з пандемією коронавірусу. Також український лідер запросить на розмову представників великого бізнесу, якщо Україна виборе право на проведення Олімпійських ігор.

Зеленський наголосив, що в усіх інших випадках такі зустрічі його просто не цікавлять.

ДТП з Трухіним

Президент вперше прокоментував ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Український лідер зазначив, що чекає висновків правоохоронців.

Водночас президент наголосив: якби аварія призвела до чиєїсь смерті, відреагували б миттєво.

"Там ніхто не загинув. Слава Богу, всі живі – і це найголовніше. Якби там щось таке відбулося, то повірте – людини (Трухіна – 24 канал) вже не було б", – заявив президент.

Порошенко та спецоперація з вагнерівцями

Відповідаючи на запитання про вагнерівців Зеленський наголосив, що точно не брав участь у російській спецоперації. Водночас він порадив допитати гетьмана Петра Порошенка.

"Гетьман Порошенко, мені здається, він казав, що він брав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати", – заявив Зеленський.

Український лідер також ще раз нагадав, що обговорював ситуацію навколо вагнерівців з Олександром Лукашенком. І той запевнив, що з'ясує усі деталі.

Ймовірність піти на другий термін

Зеленський заявив, що не готується до другого терміну президентства. Український лідер має намір виконати усі свої обіцянки до кінця першої каденції.

Зокрема, у сфері законодавства наразі вдалося виконати 30 – 35% передвиборчої програми.

Водночас якщо усе задумане вдасться реалізувати швидше, аніж закінчиться каденція, Зеленський не планує йти з поста президента.

"Якщо я встигну це зробити за 4,5 роки, то це не означає, що за пів року до кінця своєї каденції я піду. Ні, я до кінця точно попрацюю", – заявив Зеленський.

Замах на Шефіра

Президент розповів, що у справі про замах на Сергія Шефіра правоохоронці вже викликали "багато людей з дуже відомим іменами". Водночас розкрити деталі Зеленський наразі не може, адже триває слідство.

Український лідер зауважив: обстріл автомобіля Сергія, був саме замахом.

"Я не можу говорити про замовників, іде слідство, багато людей з дуже відомим іменами – з кимось спілкувався Сергій, когось знав, когось підозрює – викликали у відповідні правоохоронні органи", – наголосив президент.

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