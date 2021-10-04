Разумков "відчитав" лідерів фракцій за закон про олігархів з правовою колізією

Спікер Верховної Ради вкотре назвав голосування за закон про олігархів непрофесійною роботою. Під час засідання виникла юридична колізія, якої б можна було уникнути, якби все йшло за регламентом.

Нардепи внесли кілька правок, які суперечать одна одній. Як розповів Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, профільні управління надсилали відповідні зауваження.

Дещо раніше Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним

"Пішли за незрозумілою процедурою"

Разумков відзначив, що апарат Верховної Ради не міг приховати якихось правок, які надходили від комітету. Так само там не могли з'явитися і "зайві" речі.

Те, що вам щось не подобається або ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону і пішли за незрозумілою процедурою, – це проблеми комітету,

– емоційно відзначив Разумков.

Спікер порадив продивитися засідання комітету, яке відбулося напередодні ухвалення закону про олігархів. За його словами, у четвер була направлена відповідна довідка і там були зауваження профільних управлінь.

Наостанок спікер Ради зазначив, що підпише коректний текст законопроєкту, щойно його отримає.

Раніше Дмитро Разумков вже заявляв, що регламент під час голосування за закон порушили. Тому, мовляв, краще, якби президент наклав вето на закон.

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