Разумков заявив, що "слуги" виключили його з партійних чатів

5 жовтня 2021 , 17:14
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Джерело:

Укрінформ

Дмитро Разумков розповів, що 4 жовтня його видалили з усіх партійних чатів "Слуги народу". На думку спікера, колеги вирішили, що його там "забагато".

За словами Разумкова, його виключили з чатів на Погоджувальній раді.

До речі Час усе розставить на свої місця, – Разумков після свого відсторонення

Глава парламенту зауважив, що не брав активну участь у листуваннях. Переважно він отримував інформацію, яку поширювали народні депутати.

Ймовірна відставка Разумкова: що відомо

  • Інформацію, що Разумкова можуть відправити у відставку з посади спікера, почали поширювати у вересні. Говорили про його розбіжності з політикою "Слуги народу". Наприклад, спікер відправив законопроєкт про олігархів на оцінку Венеційської комісії.
  • Вже 30 вересня від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії голові Верховної Ради  надійшли звернення про видачу підписних листів за його відставку. Цього ж дня ці листи з'явилися в Апараті Верховної Ради.
  • На засіданні франції у Трускавці менш ніж 10 нардепів виступили проти відкликання Разумкова. Інші таке рішення начебто підтримують.
  • 4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова і того ж дня запустили процедуру.
  • 5 жовтня 240 народних депутатів підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від пленарних засідань на 2 дні.
  • Відставку Разумкова нардепи можуть розглянути 7 жовтня.
Автор: Ольга Музика