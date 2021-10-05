Разумков заявив, що "слуги" виключили його з партійних чатів

Дмитро Разумков розповів, що 4 жовтня його видалили з усіх партійних чатів "Слуги народу". На думку спікера, колеги вирішили, що його там "забагато".

За словами Разумкова, його виключили з чатів на Погоджувальній раді.

До речі Час усе розставить на свої місця, – Разумков після свого відсторонення

Глава парламенту зауважив, що не брав активну участь у листуваннях. Переважно він отримував інформацію, яку поширювали народні депутати.

Ймовірна відставка Разумкова: що відомо