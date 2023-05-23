РДК розвінчав головний міф росіян у Бєлгороді: недоторканість Путіна під питанням
Від ранку 22 травня російські добровольці почали "звільняти" населені пункти Бєлгородської області. Це величезний удар по іміджу Владіміра Путіна. РДК розвіяв міф, що бойові дії не можуть прийти на територію Росії.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, діяльність РДК буде успішною за однієї умови – масової підтримки росіян.
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Іміджевий удар для Путіна
Черник зазначив, що останні події завдали величезного удару по іміджу кремлівського диктатора, адже Путіна вважали гарантом недоторканості кордонів. Внаслідок цього може виникнути внутрішня боротьба у Кремлі.
Отже, у всіх серйозних еліт виникне питання: якщо нема безпечних місць, то чи їхня "священна корова" у вигляді Путіна є недоторканною? Найголовніше, що розвіяли кінцевий міф про те, що бойові дії не можуть прийти на територію Росії,
– зауважив він.
Військовий експерт наголосив, що потрібно бути обережними у висновках. Наразі ці події суттєво не впливають на перебіг війни. Зараз немає ознак, які б вказували на масову підтримку РДК з боку росіян.
Черник про події у Бєлгородській області: дивіться відео
"Звільнення" Бєлгородської області: головне
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК ініціювали те, що вони називають "звільненням" регіонів Росії від режиму Путіна. Операція почалася 22 травня. Як повідомлялося, вже "звільнили" Козинку, Грайворон та Гору-Подол. Місцева влада заявила, що двоє цивільних отримали поранення, але загиблих немає.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владіміру Путіну повідомили про нібито спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".
- Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську ДРГ". За його словами, російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
- Російські окупанти вже посилюють заходи безпеки. Як пишуть російські медіа, у Брянській області оголосили загальний збір для силовиків. Ймовірно, відбуватиметься збільшення чисельності бійців росгвардії у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону.