Москва – це проміжна ціль, – у РДК сказали, куди мають намір дійти

Російські добровольці розпочали чергову операцію на території Росії. Водночас вони заявили, що готові йти на Москву. Та столиця Росії – проміжна ціль.

Про це 24 Каналу заявив начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна", зауваживши, що нині ведуться наступальні бойові дії. Він додав, що є досить серйозний потенціал.

Дивіться також Обов'язково, – у легіоні "Свобода Росії" підтвердили намір йти на Москву

"Москва – це проміжна ціль. Ціль – Владивосток напевно все-таки у довгостроковій перспективі. Ми розвиваємо успіх наступальних дій. Наміри та амбіції у нас серйозні та впевнені. І казати про певні великі успіхи, стратегічні кроки, напевно, пізніше будемо", – наголосив начальник штабу РДК.