Є ознака, що в Кремлі паніка, – легіон "Свобода Росії" припустив, чого чекати від Путіна

Владімір Путін прокоментував прорив бійців легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону в Бєлгородську та Курську області. Він назва рейд добровольців спробую зірвати псевдовибори у Росії та бажанням України "отримати козирі для обміну території на можливих переговорах".

Про що свідчить заява російського диктатора, сказав в етері 24 Каналу доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. За його словами, ставлення росіян до рейду добровольців, залежить від їхньої позиції щодо війни в Україні.

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"Те, що ще доби не минуло від початку походу, а Путін уже зробив заяву, ознака того, що в Кремлі паніка. Вони зовсім не очікували, що "голосування" піде у такий спосіб", – мовив Барановський.

Як кривавий режим Путіна намагається захистити себе

Кремлівська "еліта" не знає, що робити з цією ситуацією і починає метушитися. Навіть вигадують теракти від імені Олексія Навального, який помер 16 лютого у колонії.

Режим Путіна кривавий, тому від нього можна очікувати будь-яких злочинів. Головне те, що ми (російські добровольці – 24 Канал) готові з цим боротися. Ми закликаємо всіх росіян приєднуватися до нашої боротьби,

– наголосив доброволець легіону "Свобода Росії".

Зазначимо, у мережі з'явилося відео, на якому люди, які називають себе так званими "бойовими загонами Навального", анонсували теракти на Росії під час перевиборів Путіна.

Тут яскраво простежується почерк ФСБ. Ні для кого не секрет, що Путін прийшов до влади, підриваючи будинки в Москві. Зараз Кремль може повторити цей кривавий спектакль,

– додав Барановський.

Операція під хибним прапором – це класика радянських та російських спецслужб. Так само як діяли у радянські часи проти повстанців на Заході України, в країнах Балтії, відповідно такі ж сюжети путінський режим використовує всередині російської політики.

Нагадаємо, що західні посольства попереджали про можливі теракти в Росії, навіть відкликали своїх громадян з Москви. Цілком можливо, що цей сценарій намагаються розіграти ФСБ.

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