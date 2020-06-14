В Україні через карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, забудовники втратили 4,5 млрд гривень.

Щоб повернутися до показників січня-лютого 2020 року, їм буде потрібно від 4-х місяців до року, пише UBR.

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Втрати і збитки

Будівельні компанії не змогли продати більше 4 тисяч квартир, запланованих на період з березня по травень. Втрати чистого прибутку склали близько 1,3-1,4 млрд грн.

Для чверті ЖК, що будуються, та фінансування яких відбувається за рахунок вкладень покупців, непродані квадратні метри можуть обернутися проблемою, яку не вдасться вирішити без сторонньої фінансової допомоги.

В Україні лише 17-20% об'єктів мають фінансовий запас, який дозволить їм продовжувати будівництво до 12 місяців без коштів інвесторів.

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Ситуація на ринку

За даними будівельників, протягом останніх 2-3 тижнів продажі первинного житла виросли в порівнянні з березнем-початком травня. Так, у будинках економ-класу продажі зросли на 2%, в об'єктах бізнес і преміум-класу – на 4%, а в ЖК нових форматів – на трохи більше 6%.

Забудовники стверджують, що в другій половині травня покупці активізувалися – число запитів до відділів продажів збільшилося на 15-20%.

Покупці активізувалися наприкінці травня / Фото novostroycity

Багато компаній також готують посткарантинні акції за двома напрямками:

знижки від 5-7% на 1, 2, 3-кімнатні квартири при оплаті початкового внеску від 30% до 70%;

різні варіанти розстрочки (поквартальні платежі, оплата рівними частинами на 24 місяці або ж поступове збільшення суми платежів, коли максимальний платіж буде вже на стадії закінчення будівництва).

Термін дії подібних програм становить до 2 років. Досить часто подібні розстрочки надаються під 0%.