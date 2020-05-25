Купівля квартири у новобудові: як вибрати і що перевірити
Купуючи житло у будинку, який зводиться, покупець завжди йде на ризики. Щоб їх мінімізувати, потрібно підготуватися до спілкування з представниками забудовника.
Для того, щоб угода відбулася легко, а квартира принесла лише позитивні емоції, інвестору варто прояснити кілька моментів перед підписанням документів, пише dom.ria.
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Законність будівництва
В Україні досить багато довгобудів і недобудов, тому інвесторам обов'язково потрібно перевіряти, чи законно будують ЖК, що сподобався.
У відділі продажів варто запросити наступне (лише оригінали):
- документи на землю під будівництво (держакт, рішення держоргану влади, договір оренди ділянки та подібні);
- містобудівні умови і обмеження;
- експертний звіт та ін.
Цільове призначення ділянки
Одна з поширених проблем під час будівництва нового будинку. Так, якщо комплекс будується на землі, наприклад, під ТРЦ – можуть виникнути труднощі зі здачею нерухомості в експлуатацію. Також варто звернути увагу на те, будівництво яких ще об'єктів планується поблизу ЖК або на його території.
Репутація забудовника
Багато компаній є новачками на ринку, інші – мають свою історію. Для того, щоб бути впевненим у надійності об'єкта, необхідно вивчити вже здані проекти, наявність банків-партнерів, відгуки інших інвесторів.
Перше, що потрібно зробити, – перевірити дозвільну документацію / Фото dengi
Тип договору
Всі забудовники продають житло за різними схемами, від яких залежать суми платежів за оформлення, відповідальність і захист в разі форс-мажору.
Це можуть бути:
- інвестування
- купівля-продаж майнових прав
- попередній договір купівлі-продажу
- придбання через фонд фінансування будівництва
Розстрочка та кредит
У разі, якщо планується купівля житла у розстрочку, необхідно ретельно вивчити договір. Слід звернути увагу, чи фіксується ціна у гривні на весь період оплати або ж можливе підвищення вартості квадратного метра в залежності від ступеня готовності об'єкта.
Технологія будівництва та матеріали
Важливий нюанс, від якого залежить не лише швидкість зведення будинку, а й якість. Потрібно також перевірити, чим утеплюються фасади об'єкта – при грамотному підході мешканцям вдасться економити на опаленні.
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Покупець повинен з'ясувати основні моменти до укладення угоди / Фото poznyaki-kvartira
Оздоблення
Поширені три варіанти обробки при здачі житла в експлуатацію:
- без оздоблення (у квартирі – вхідні двері, вікна і лічильники, підведені комунікації, зроблена стяжка підлоги і стін);
- під чистове оздоблення (в квартирі – базовий набір сантехніки, вирівняні стелі і стіни, підготовлені місця для світильників і розеток);
- з ремонтом згідно дизайну, затвердженим покупцем.
Перепланування
На сьогоднішній день багато квартир пропонуються з відкритими плануваннями або тонкими стінами, які можна прибрати або "посунути". Однак є й такі будинки, де зміни заборонені. Якщо покупець збирається робити перепланування, цей момент потрібно уточнити до укладення угоди.
Обслуговування будинку після введення в експлуатацію
Об'єкт може бути переданий на баланс будинку або ж власної експлуатаційної компанії. Від цього залежать тарифи на послуги ЖКГ.
Покупка квартиры в новостройке: как выбрать и что проверить
Приобретая жилье в строящемся доме, покупатель всегда идет на риски. Чтобы их минимизировать, нужно подготовиться к общению с представителями застройщика.
Для того, чтобы сделка состоялась легко, а квартира принесла только положительные эмоции, инвестору стоит прояснить несколько моментов перед подписанием документов, пишет dom.ria.
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Законность строительства
В Украине достаточно много долгостроев и недостроев, поэтому инвесторам обязательно нужно проверять, законно ли строят понравившийся ЖК.
В отделе продаж стоит запросить следующее (только оригиналы):
- документы на землю под строительство (госакт, решение госоргана власти, договор аренды участка и подобные);
- градостроительные условия и ограничения;
- экспертный отчет и пр.
Целевое назначение участка
Одна из распространенных проблем при строительстве нового дома. Так, если комплекс строится на земле, к примеру, под ТРЦ – могут возникнуть трудности со сдачей недвижимости в эксплуатацию. Также стоит обратить внимание на то, строительство каких еще объектов планируется вблизи ЖК или на его территории.
Репутация застройщика
Многие компании являются новичками на рынке, другие – имеют свою историю. Для того, чтобы быть уверенным в надежности объекта, необходимо изучить уже сданные проекты, наличие банков-партнеров, отзывы других инвесторов.
Первое, что нужно сделать, – проверить разрешительную документацию / Фото dengi
Тип договора
Все застройщики продают жилье по разным схемам, от которых зависят суммы платежей за оформление, ответственность и защита в случае форс-мажора.
Это могут быть:
- инвестирование
- купля-продажа имущественных прав
- предварительный договор купли-продажи
- приобретение через фонд финансирования строительства
Рассрочка и кредит
В случае, если планируется покупка жилья в рассрочку, необходимо тщательно изучить договор. Следует обратить внимание, фиксируется ли цена в гривне на весь период оплаты или же возможно повышение стоимости квадратного метра в зависимости от степени готовности объекта.
Технология строительства и материалы
Важный нюанс, от которого зависит не только скорость возведения дома, но и качество. Нужно также проверить, чем утепляются фасады объекта – при грамотном подходе жильцам удастся экономить на отоплении.
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Покупатель должен выяснить основные моменты до заключения сделки / Фото poznyaki-kvartira
Отделка
Распространены три варианта отделки при сдаче жилья в эксплуатацию:
- без отделки (в квартире – входные двери, окна и счетчики, подведены коммуникации, сделана стяжка полов и стен);
- под чистовую отделку (в квартире – базовый набор сантехники, выровнены потолки и стены, подготовлены места для светильников и розеток);
- с ремонтом согласно дизайну, утвержденным покупателем.
Перепланировка
На сегодняшний день многие квартиры предлагаются с открытыми планировками или тонкими стенами, которые можно убрать или "подвинуть". Однако есть и такие дома, где изменения запрещены. Если покупатель собирается делать перепланировку, этот момент нужно уточнить до заключения сделки.
Обслуживание дома после ввода в эксплуатацию
Объект может передан на баланс дома или же собственной эксплуатационной компании. От этого зависят тарифы на услуги ЖКХ.
Первое, что нужно сделать, – проверить разрешительную документацию / Фото dengi