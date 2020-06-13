Проживання в одному з найбільших у світі особняків в Лос-Анджелесі (США), відомого як Spelling Manor, – не така проста задача, як здається.

Близько 120 кімнат, які розташовані в величезному будинку, – справжнє випробування, заявив колишній власник резиденції Сем Палмер в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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За словами Палмера, щоб дістатися до сусідньої зали потрібно кілька хвилин, а щодня проходити через всі коридори – заняття виснажливе.

Він навів приклад, що лише одна зі спалень розташована на 700 кв. м.

Площа особняка складає понад п'ять тисяч квадратних метрів / Фото foxbusiness

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Ексвласник поскаржився також на складний підбір персоналу для маєтку – для обслуговування необхідно близько 50 осіб. Побачивши обсяг роботи, співробітники вимагають підвищення заробітної плати.

У будинку є близько 120 спалень / Фото hiltonhyland

Сем Палмер також розповів, що досвід управління резиденцією був для нього корисним і дозволив йому відкрити агентство з підбору персоналу для люксових будинків, а також зайнятися організацією поїздок у Лос-Анджелес, бронюванням авіаквитків і орендним бізнесом.

Площа однієї спальні у шикарному будинку​ – 700 кв. м. / Фото hiltonhyland