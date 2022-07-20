Окупанти хай збирають манатки і уйо****, – Верещук просить українців ігнорувати "референдуми"

росія готує так званий "референдуми" на окупованих територіях України та хоче анексувати їх. Українців закликають ігнорувати ймовірні "референдуми", щоб завадити планам кремля.

Українці на окупованих територіях закликають евакуюватися

Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробила віцепрем'єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що так званий "референдум" спрямований передусім на внутрішнього споживача у росії.

Це важливо Готуються до "референдуму": росіяни на Херсонщині проводять пропагандистське "опитування"

Ірина Верещук закликала людей на тимчасово окупованих територіях ігонрувати псевдореферендуми та в жодному разі не брати невідомі паспорти. Міністерка заявила, що Збройні Сили України відвоюють землю, яку захопили росіяни.

Однак я хочу закликати усіх, хто зараз на тимчасово окупованій території вирішує для себе, яку ж позицію зайняти, не ходити на жодні "референдуми". Не брати жодних російських чи іншого виду псевдопаспортів. І не співпрацювати з окупаційною владою. Наші хлопці прийдуть, відвоюють землю і все буде Україна. А вони хай забирають манатки і уйо****,

– сказала Верещук.

Віцепрем'єр-міністрка попередила, що за участь у "референдумі" передбачена відповідальність. Окрім того, вона повідомила, що розробляють законодавство, щоб розширити відповідальність за участь у псевдореферендумі.

Верещук закликала людей виїжджати з тимчасово окупованих територій. Також вона зазначила, що деяким людям доводиться співпрацювати з окупантами, оскільки вони не можуть себе захистити або чинити опір.

Іншим ворог обіцяв посади, гроші, вплив або ж досягнув свого залякуванням.

росія хоче приєднати захоплені території України

До теми – Гайдай розповів про плани кремля щодо "референдуму" на Луганщині: дивіться відео