Багато часу для якісної підготовки бійців: як відбувається рекрутинг у бригаду "Азов"

В травні набуде чинності закон щодо змін до мобілізації, який посилить певні заходи призову. Проте чоловіки можуть вже зараз вступити до лав 12 бригади "Азов" НГУ та почати військову підготовку відповідно до своїх здібностей.

Начальниця групи комплектування 12 бригади "Азов" НГУ Ярослава Кашка розповіла 24 Каналу, що рівень добровольців, які долучаються до "Азова", є стабільним. Сьогодні, як і на початку повномасштабного вторгнення, до бригади звертаються вмотивовані люди, які прагнуть захищати Україну.

Важливо Закон про мобілізацію: як тепер відбувається взяття на військовий облік призовників

Бригаді потрібні певні спеціалісти

Приєднатися до 12 бригади "Азов" можна, звернувшись до одного з п'яти рекрутингових центрів, які діють в Україні.

Дуже часто відбувається так, що людина чекала повістку з військкомату і, розуміючи, що зараз мобілізація буде посилена через впровадження нового закону, приходить добровольцем до нас. Для "Азова" це є гарним показником,

– наголосила начальниця групи комплектування.

Добровольці, які хочуть приєднатися до бригади, можуть дізнатися про її вакансії на відповідних сайтах з пошуку роботи.

Зараз бригада шукає певних спеціалістів – пілотів FPV-дронів, БпЛА. Також стрільців – піхоту, танкістів, саперів. Проте це військові спеціальності й серед цивільних важко знайти тих, хто ними володіє. Однак ми навчаємо людей. Для нас найважливішим є те, що людина просто бажає служити,

– зауважила Кашка.

Напрямок діяльності добровольця визначається під час співбесіді в рекрутингових центрах. Також він може ознайомитись з можливими варіантами проходження служби в бригаді.

Навчання – обов'язкове

Крім того, всі люди, які вступають до лав бригади "Азов", проходять загальний базовий курс бойової підготовки, що триває п'ять тижнів.

Для нас важливо, щоби всі бійці нашої бригади в незалежності від посади мали базовий рівень підготовки для того, щоб вони якісно могли виконувати поставлені завдання,

– підкреслила вона.

Під час підготовки на цьому курсі вивчаються базові блоки: вогнева підготовка, тактична медицина, інженерно-саперна справа, частина стройової. Також можуть бути додаткові блоки.

Для бійців, звичайно, важлива фізична підготовка, але цивільні, які не мають відповідних навичок, зможуть навчитися. До того ж якщо рівень фізичної підготовки добровольців на сьогодні є недостатнім, це не є найважливіший показник і критерій відбору до лав бригади.

Щодо тих, хто опановує специфічні навички, наприклад, танкістів чи саперів, то вони мають проходити злагодження вже безпосередньо у своїх підрозділах. Там вони вивчатимуть специфіку техніки, зброї тощо.

"В нашій бригаді в цілому доволі багато часу витрачається на якісну підготовку бійців, адже від цього дуже залежить якість виконання бойової задачі всією бригадою", – наголосила Ярослава Кашка.

Що говорять в "Азові" щодо мобілізації в Україні