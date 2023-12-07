Втричі більше, ніж було до того: в Міноборони оголосили поточні результати рекрутингу до ЗСУ
Джерело:NV
В Міноборони триває проєкт залучення до Збройних Сил України через рекрутингові платформи. Заступниця міністра оборони розповіла про велику кількість заявок для приєднання до української армії.
Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла про поточні результати залучення людей до ЗСУ. З моменту підписання меморандуму із рекрутинговою компанією Lobby X, у Міноборони повідомили про велику кількість охочих.
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Скільки заявок зафіксували
На рекрутинговій платформі LobbyX розміщено близько 700 вакансій. На них може відгукнутися більша кількість людей, оскільки одна вакансія може мати декілька подібних посад.
Платформа LobbyX отримала понад 6 тисяч відгуків на вакансії з того моменту, як ми підписали меморандум. Це втричі більше, ніж було до того,
– повідомила Калмикова.
Водночас на Work.ua розміщено майже 400 вакансій. Втім, статистики стосовно відгуків на них наразі немає.
За словами Наталії Калмикової, попит є на різні посади, а зокрема на ті, які пов’язані з робітничими суміжними фахами чи сферою інформатизації.
Що відомо про рекрутинг до ЗСУ
- 5 листопада глава Міноборони Рустем Умєров затвердив концепцію військової кадрової політики оборонного відомства. Вона передбачала перехід української армії на службу за контрактом та впровадження системи рекрутингу.
- Пізніше Міністерство оборони України розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ. Міноборони підписало угоду про співпрацю з популярною рекрутинговою компанією Lobby X, яка має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України.
- Згодом було підписано угоду про співпрацю з компанією Work.ua. За словами Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України є необхідною. Українська армія потребує багатьох працівників із цивільними спеціальностями.
- Наталія Калмикова також пояснила, що під час рекрутингу немає випробуваного терміну. Втім, за її словами, компанія повинна відправити людину в такий підрозділ, де вона дійсно буде на своєму місці.