Рекрутингова політика у війську вже проводиться: адвокат навів приклад зі Львова
Джерело:Медіацентр
Міністр оборони України затвердив концепцію військової кадрової політики відомства. Там мовиться, зокрема, про систему рекрутингу ЗСУ. Та рекрутингова політика у війську вже проводиться.
Про це розповів адвокат та керівник Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов, інформує 24 Канал. Він зауважив, що приклад рекрутингової політики є у Львові.
До теми "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять
"Приклад 3-ї штурмової. Не лише у Львові, але й в інших містах, де відкриваються офіси. Триває набір так, як це повинно бути – люди проходять співбесіду. Їм розповідають, відповідають на їхні питання", – сказав адвокат.
За його словами, фактично рекрутингові центри повинні частково прибрати функції ТЦК, адже вони працюють майже в режимі центрів надання адміністративних послуг. А ЦНАПи суттєво змінили свій державний підхід. Зокрема, там суттєво знизився рівень корупції.
Тому, переконаний керівник Чугуївської правозахисної групи, рекрутингові центри якраз й можуть змінити підхід та формат в державі.
Коли особу не просто відловлюють на вулиці, а коли особа сама приходить, проходить співбесіду з фахівцем. І після того вже проходить навчання й відповідну службу. І воює вона вмотивовано. У неї не виникає думок "як там придумати, знайти якусь підставу для звільнення від військової служби",
– наголосив Роман Лихачов.
Мобілізація в Україні: головне
- В Україні планують запустити смарт-мобілізацію. Так люди самостійно зможуть обирати спеціальність для служби у війську. Усе, щоби бути ефективнішими в армії. Експеримент хочуть розпочати приблизно за місяць.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що треба розширити категорію громадян, яких можуть призвати на навчання або мобілізацію. Окрім єдиного реєстру призовників, в Україні також запроваджують "бойове стажування". Так нещодавно мобілізованих та навчених військових направлятимуть для підготовки у досвідчені фронтові підрозділи.
- У Міноборони нагадали, що почала діяти електронна черга для проходження військово-лікарської комісії. Вона доступна у військових поліклініках. Так військовослужбовці зможуть заздалегідь та віддалено записуватися до профільних фахівців.