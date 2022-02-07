Репутація Зеленського залежить від конкурсу на главу САП, – посольство США
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
У США закликали Україну прискорити проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Від цього залежить репутація Володимира Зеленського.
Про це розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Питання відбору керівника САП порушували у США на найвищому рівні з українським урядом.
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За словами Квін, Зеленський сказав Джо Байдену, що він це зробить. Однак відбірковий процес зайняв понад 1,5 роки.
Є кандидати, які готові до роботи, але вони відмовляються зробити останній крок, тобто зібратися разом, створити кворум і надіслати повідомлення про кандидата посадовцям,
– наголосила тимчасова повірена у справах США.
Вона припустила, що на затягування конкурсу САП впливають "корисливі інтереси" та небажання того, щоб антикорупційного прокурора таки призначили.
Квін зауважила, що у цій ситуації мовиться про репутацію, тож учасники комісії повинні "припинити слухати корумпованих осіб" та довести процес відбору до кінця.
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"Це репутація усіх, хто говорив, що вони виконають таке завдання", – сказала Квін, відповідаючи на запитання про те, чи вплине ситуація на репутацію Зеленського.
Чому затягування може бути вигідне Банковій
Депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу заявив, що конкурс у САП затягуватимуть якомога довше, очікуючи рішення судових органів, яке б остаточно скасувало його проведення.
Як розповів депутат, зараз усі функції керівника САП фактично виконує генпрокурорка Ірина Венедіктова, тому зрозуміло, чому така ситуація вигідна Банковій.
Водночас є людина, прізвище якої стоїть за зривом конкурсу. Мовиться про заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.
Власне у нього є корупційний інтерес, бо щодо Татарова є відповідне розслідування,
– заявив він.
Юрчишин нагадав, що Олександр Клименко, який є одним з фіналістів конкурсу у САП, був керівником групи детективів, яка й почала розслідування щодо Татарова.Довідка. Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу про розкрадання квартир Нацгвардії. Мовиться про збитки на суму понад 80 мільйонів гривень.
Юрчишин прокоментував затягування конкурсу САП: дивіться відео
Затягування конкурсу у САП: що відомо
- У вересні після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства країн. У документі мовилось, що Україна планує негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора.
- Вже 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу для обрання нового голови САП. Кворум не відбувся, адже 3 членів не прийшли на засідання.
- За результатами конкурсу на посаду голови САП, перемогу здобув детектив НАБУ Олександр Клименко. Водночас інший фіналіст Андрій Синюк вирішив оскаржити результати.
- Комісія з обрання керівника САП для визначення переможця у лютому вчергове не змогла зібратися. Цього разу через відсутність деяких членів комісії не назбирали кворуму.