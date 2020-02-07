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      Ресторани звинуватили Glovo у невиплаті боргів: компанія усе заперечує

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      Glovo звинувачують у невиплаті боргів / mmr.ua

      Декілька українських ресторанів, які працюють із сервісом доставки Glovo, стверджують, що компанія не виплачує борги. Мовиться про суму від 10 до 30 тисяч гривень на ресторан. У Glovo запевняють, що жодних порушень з їхнього боку не було.

      Заклади, які заявили про борги Glovo, тимчасово заблокували сервіс, але є й ті, які хочуть судитися з компанією. Про це повідомляє профільне видання Retailers.

      До теми: У Києві чоловік із наплічником Glovo помер за загадкових обставин

      Звідки з'явилась інформація про борги компанії Glovo перед ресторанами

      5 грудня 2019 року керівник закладу Tin Tin у Києві Влад Максимов написав на своїй фейсбук-сторінці, що його ресторан заблокував роботу з компанією. За його словами, менеджери сервісу довго не відповідають на листи - очікування відповіді затягується до двох тижнів.

      Живих менеджерів у них більше немає. Спілкуються тільки через пошту. Пишуть нам якісь відповіді з відмазками, що ми неправильно складаємо рахунку! Маячня,
      – обурився керівник закладу.

      Сервіс заборгував ресторану 9 114 гривень за п'ятьма платежами щодо виконаних замовлень у період з жовтня 2019 року по грудень 2020 року. Мовиться про гроші за замовлення, які Glovo, після вирахування своєї комісії, повинен віддати ресторану.

      Про аналогічну проблему повідомляють і у інших ресторанах. Зокрема, Валерій Сіверчук, партнер вінницького Pid Nebom заявив, що Glovo не виплатив борг близько 30 тисяч гривень. Проблеми почалися відразу ж після запуску сервісу у Вінниці – з вересня 2019 року.

      Водночас, власник київського Beef meat & wine Руслан Шиба повідомив, що його ресторану Glovo винен 30 тисяч гривень. З цією ж проблемою зіткнулися столичні ресторани Hangover, Genatsvale & Hinkali, Adriano Pizza.

      Що відповіли у Glovo

      У коментарі виданню Retailers пресслужба Glovo в Україні заперечують свою провину і запевняють, що не допускали жодних порушень. Сервіс стверджує, що розрахунки Glovo з партнерами відбуваються відповідно до узгоджених термінів. Компанія вказує на умови виконання ресторанами своїх зобов'язань, серед яких: своєчасне надання інформації про оновлення фінансових даних і налагоджений документообіг.

      Сервіс доставки нагадує, що деталі фінансових зобов'язань між компанією Glovo і ресторанами не розголошуються, а будь-які питання можна вирішития у двосторонньому форматі.

      Що відомо про сервіс Glovo Glovo – популярний іспанський стартап, сервіс доставки речей через мобільний додаток. Станом на 2019 рік компанія оперує у більш ніж 170 містах, 24 країнах.

      У жовтні 2018 року компанія зайшла на ринок України. Станом на 2019 рік працює у 10 містах: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Черкаси, Полтава, Херсон, Івано-Франківськ.

      Більшість кур'єрів пересуваються на мотоциклах, скутерах та велосипедах.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Торгівля Новини Києва
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