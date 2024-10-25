Ще один провал означатиме крах для наступальної кампанії Путіна на Сході

Росіяни не припиняють тиск на сході України. Противник має значну кількість ресурсів, однак його втрати надзвичайно великі. Це може призвести до провалу наступального потенціалу окупантів.

Ворог намагається просуватись у Селидовому та Костянтинівці, там тривають міські бої. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що активний тиск росіян має свою ціну, адже жодна армія у світі немає достатніх мобілізаційних спроможностей, аби вести війну, де гине понад тисяча бійців кожного дня.

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Резерви Росії

Сергій Кузан наголосив, що резерви росіян не розраховані на війну шаленої інтенсивності. Ворог за день втрачає від 1200 до 1700 людей.

Лякалки для Заходу про нескінченні резерви виявилися мильною бульбашкою. Адже для того, щоб підтримувати темп наступу, який зумовлює велику кількість втрат, росіяни не мають достатньої кількості особового складу,

– сказав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Владімір Путін змушений просити бойові підрозділи у держави, де, як і в Росії, панує диктатура. На думку Сергія Кузана, це свідчить про те, що темп ураження армії визначає, хто переможе у цій війні. Сили оборони, масово знешкоджуючи противника, виконують це завдання надзвичайно ефективно.

Важливо! Глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що північнокорейські військові прибули до Росії. Хоча їхня присутність офіційно зафіксована, Остін зауважив, що поки невідомо, якими саме завданнями вони займаються.

Кузан вважає, що головною метою ЗСУ є втримати боєздатність. Поки оборонні рубежі виконують своє завдання – зупиняти ворога та берегти життя наших людей, доти є сенс їх утримувати. Він додав, якщо ж оборонні позиції не виконують цього, то українські війська отримують наказ відходити.

Це нормально, але в Путіна немає іншого виходу. Він має обмежений час до сезону дощів та виборів у США. Росіяни взяли цей темп і мусять його підтримувати, якщо їм цього не вдасться, то це означатиме повний провал їхньої наступальної кампанії,

– висловився Сергій Кузан.

За його словами, станом на зараз, противник не виконав навіть мінімального свого завдання.

"Росія воює за Селидове, але основні оборонні рубежі ЗСУ є по лінії Покровськ, Мирноград і далі на північ", – підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Де тисне противник у Донецькій області: дивіться на карті

Мовиться про те, що окупанти не мають навіть мінімальних здобутків, а заяви про нескінченну та потужну російську армію – інформаційна картинка.