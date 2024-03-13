Прийшли реалізувати своє "виборче право", – майор ЗСУ про новий рейд російських добровольців

Російські добровольчі підрозділи 12 березня перетнули кордон з Росією та зайшли у Курську та Бєлгородську області. Їм вдалося взяти під свій контроль селище Тьоткіно, хоча російська влада заявляла про те, що нібито всі атаки легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" були відбиті.

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда сказав 24 Каналу, що прорив російського кордону добровольчими підрозділами слід розглядати в контексті того, що в Росії з 15 по 17 березня має пройти голосування на так званих виборах президента. Важливо, що жоден український військовий не брав участь в цій акції на кордоні з Росією.

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Позиція справжніх людей, що хочуть змінити Росію

У складі збройних формуваннях легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" є тільки російські громадяни.

За словами одного з учасників акції Олексія Барановського, позивний "Лютік", саме у такий спосіб, він та інші бійці цих підрозділів, прийшли реалізувати своє "виборче право", взяти участь у виборах президента та обрати Росію без Путіна,

– зазначив Чечеринда.

Ця позиція принципово відрізняється від ставлення до виборів так званих російських "реєстрових" опозиціонерів (всі вони є в реєстрі у Путіна). Вони до останнього не знали, що порекомендувати росіянам, які їх підтримують, – йти на вибори чи не йти. Нарешті сказали їм прийти на виборчі дільниці, постояти там та піти геть.

"Є така позиція у російській "реєстровій" опозиції", а є позиція російських добровольців – справжніх людей, які намагаються змінити ситуацію в Росії. Вони прийшли, щоб продемонструвати місцевому населенню, російським громадянам, що є ті, хто незгодний з цими псевдовиборами, які пройдуть зокрема на окупованих українських територіях", – наголосив майор ЗСУ.

Відбувається хаос

Наразі цей збройний рух не є масовим. Проте їхня кількість збільшується, адже в акції з перетину кордону у травні 2023 року брала участь менша кількість добровольців.

Хоча російська влада заявила, що нібито "не пропустила добровольців" на прикордонні області і буцімто "всіх ліквідувала", представники легіону "Свобода Росії" повідомляли про те, що контролюють селище Тьоткіно.

"Водночас відбувається хаос у прикордонних регіонах Росії. Цивільне населення поховалося по хатах, коли бачить невідому техніку, в обласних центрах впродовж доби лунають вибухи і люди намагаються виїхати звідти. Проте представники української влади попереджали росіян, що живуть у прикордонних населених пунктах про те, що їм краще виїхати, адже можливі акції прямої дії на цих територіях", – підкреслив Єгор Чечеринда.

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