Хаос та паніка: після рейду на Бєлгородщині окупанти почали перекидати війська з Херсонщини

Після рейду російських добровольців у Бєлгородській області, окупанти почали терміново перекидати війська з Херсонського напрямку та сходу України. Загалом ця операція дала можливість стабілізувати ситуацію на фронті.

Серед окупантів наразі панує хаос та паніка, адже рейд російських добровольців показав, що кордон можна легко перетнути. Про це в інтерв'ю розповів начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр на псевдо "Фортуна".

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У нас є пласт інформації з перехоплень, там (серед росіян, – 24 Канал) панує хаос, паніка, люди взагалі не розуміють, як таке могло статися. Вони живуть в парадигмі того, що кордони на замку, ніхто ніколи не пройде, все заміновано, там стоїть еліта російських військ, а в дійсності цього всього немає. І коли про це дізнаються військові, для них це, звичайно, великий психологічний удар,

– пояснив боєць РДК.

Він також розповів, що морально росіяни не готові воювати, а полонені окупанти взагалі не розуміють, що відбувається.

Фронт вдалося стабілізувати

Наразі росіяни перекидають війська з Херсоньского напрямку на Бєлгород. За словами Олександра, командування Сухопутних військ дякує добровольцям і каже, що ця операція дозволила стабілізувати фронт. Рейд РДК дозволив розширити плацдарм в Крим, а в Красногорівці ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Не варто забувати, що по одній лише Козинці (село в Бєлгородській області, – 24 Канал) армія Росії випустила близько 323 КАБів. Вони не потрапили на лінію фронту, не потрапили у бійців ЗСУ, а були утилізовані на російській території,

– сказав Олександр.

Що відбувається на Бєлгородщині