Це дуже позитивно для ЗСУ: який головний успіх рейдів російських добровольців
Російські добровольці продовжують свої рейди у Росії. Командир РДК заявив, що їхньою метою є відстояти територіальну цілісність України, після чого продовжити звільнення Росії. Зараз вони відволікають путінську армію, щоб ті перекидали свої сили на захист власних кордонів.
Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що такі дії добровольців Росії – велике досягнення. Це зменшує для наших військових тиск на фронті, де йдуть активні бойові дії.
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"Те що їх (російську армію – 24 Канал) почали нещодавно передислоковувати у Бєзгородську область – це дуже позитивно для ЗСУ", – Мусієнко.
Успішний похід добровольців
Події в Росії набирають масштабів, яких ще не було. Мусієнко вважає, що до добровольців долучатиметься все більше людей. Кількість їхніх прихильників тільки зростатиме.
Активні бойові дії в областях тривають. Росія завдає ударів по своїм населеним пунктам. Це переростає в те, що можна назвати громадянською війною,
– наголосив військовий експерт.
На своїх пресконференціях Путін визнає, що це не українські ДРГ, а громадяни Росії, які не підтримують політичні процеси в Росії.Важливо! У легіоні "Свобода Росії" заявили про намір йти на Москву.
Це допоможе Україні
В інтересах України, щоб активні бойові дії поширюватимуться на Бєлгородську і Курську області, вважає Олександр Мусієнко. Це може захистити регіони України. Ту артилерію, яку окупанти перемістили на Бєлгородщину, аби використовувати проти добровольчих корпусів – вже не зможуть залучити, до прикладу, для обстрілів Сумщини.
Якби вдалося російським повстанцям поширити війну вглиб російських областей – це зняло б тиск, який є у нас на східному фронті,
– пояснив Мусієнко.
Успіхи добровольчих підрозділів Росії: коротко
- Добровольчі опозиційні батальйони проникли на територію Росії 12 березня аби знищити путінський режим. Кремль відреагував зі страхом. Путін висловив погрози повстанцям, але вони не мають прямих дій.
- Триває спецоперація російських добровольців на кордонах Бєлгородської та Курської областей. Російські добровольці використовують свою зброю та часто отримують бойові "трофеї".
- Російські добровольці проводять спецоперацію на території Росії понад тиждень. За цей час російська армія зазнала втрат у понад 1500 осіб: 651 загиблих та 980 поранених. Також було знищено та виведено з ладу десятки одиниць ворожої техніки.