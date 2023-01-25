Резніков поговорив з Пентагоном і пообіцяв більше хороших новин

Партнери України підтримують нашу державу у боротьбі з окупантами та надають необхідне для неї озброєння. Зокрема з мертвої точки зрушило питання щодо постачання сучасних важких танків Leopard 2.

Також з'явилась інформація щодо можливого постачання й американських сучасних танків Abrams. Однак, на цьому допомога не зупиняється.

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На Україну чекають хороші новини

Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков у своєму твітері анонсував незабаром більше хороших новин. Повідомив він про це після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Під час неї міністри, зокрема, обговорили результати засідання у форматі "Рамштайн", а також посилення української армії. Не оминули й теми постачання нашій державі танків та технічного обслуговування нового озброєння.

Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Ми маємо повну довіру та сильну підтримку США. Разом до перемоги!

– написав Олексій Резніков.

Багато країн готові надати Україні зброю

Варто зазначити, що з початку 2023 року партнери України нарощують військову підтримку нашої держави. Так, за результатами останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 країн домовились, що передадуть Україні близько 100 танків Leopard 2. Серед них Польща, Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші.

Також в адміністрації президента США розглядають можливість передати Україні близько 30 танків M1 Abrams, хоча в Пентагоні поки цього не підтвердили. Ба більше, 19 січня Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 мільярда доларів, який включатиме, зокрема, боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони Avenger.



Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Танки Leopard 2 для України: останні новини