Дуже продуктивна розмова, – Резніков вперше поспілкувався з міністром оборони Ізраїлю

Очільник Міноборони Олексій Резніков 21 червня повідомив, що мав розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Ґалантом. За словами українського міністра, розмова вийшла "дуже продуктивною".

Варто зазначити, що це перша розмова політиків з часів призначення Ґаланта на цю посаду в грудні 2022 року. Основною темою розмови був захист українського неба від безпілотників типу "Шахед".

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Резніков і Ґалант поговорили телефоном

У своєму твітері український міністр оборони розповів, що він обговорив з Ґалантом поточну ситуацію, яка склалася на фронті. Крім того, політики обговорили перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря, зокрема від російсько-іранських безпілотників "Шахед".

Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці обох наших країн,

– зауважив Резніков.

Міністр також зазначив, що Україна розраховує на допомогу Ізраїлю у протидії безпілотникам. Попри це, Резніков не сказав, чи були досягнуті якісь конкретні рішення щодо допомоги у посиленні протиповітряної оборони України від ізраїльської сторони.

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