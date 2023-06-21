Дуже продуктивна розмова, – Резніков вперше поспілкувався з міністром оборони Ізраїлю
Джерело:Олексій Резніков
Очільник Міноборони Олексій Резніков 21 червня повідомив, що мав розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Ґалантом. За словами українського міністра, розмова вийшла "дуже продуктивною".
Варто зазначити, що це перша розмова політиків з часів призначення Ґаланта на цю посаду в грудні 2022 року. Основною темою розмови був захист українського неба від безпілотників типу "Шахед".
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Резніков і Ґалант поговорили телефоном
У своєму твітері український міністр оборони розповів, що він обговорив з Ґалантом поточну ситуацію, яка склалася на фронті. Крім того, політики обговорили перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря, зокрема від російсько-іранських безпілотників "Шахед".
Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці обох наших країн,
– зауважив Резніков.
Міністр також зазначив, що Україна розраховує на допомогу Ізраїлю у протидії безпілотникам. Попри це, Резніков не сказав, чи були досягнуті якісь конкретні рішення щодо допомоги у посиленні протиповітряної оборони України від ізраїльської сторони.
Як Ізраїль допоміг Україні з початку вторгнення Росії
- У МЗС Ізраїлю в лютому 2023 року заявили, що планують передати Україні системи попередження про ракетні удари. Наприкінці квітня 2023 року Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про ракетні атаки. Її випробування вже розпочалися.
- Наразі відомо, що ці системи розгорнуть по всій Україні до вересня 2023 року. Українські силовики роблять усе, щоб це сталося якомога швидше.
- Крім того, в уряді Ізраїля у лютому розглядали можливість передачі славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол". Однак поки що ізраїльська сторона не висловлювалася щодо передачі цих систем Україні.
- Вже в травні 2023 року Ізраїль відправив в Україну радари для системи виявлення ракет. Наша держава отримала 3 радари виробництва компанії RADA Electronic Industries.
- Попри це, ізраїльська сторона неодноразово заявляла, що проти передачі летальної зброї Києву.