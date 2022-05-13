Резніков та Остін обговорили "забезпечення українців необхідним потенціалом" для протидії Росії

Під час чергової телефонної розмови міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим забезпечення українців необхідним потенціалом для продовження протидії Росії у війні.

Про це Ллойд Остін написав у своєму твітері. Говорили міністри й про ситуацію на сході України.

Читайте також: Хто б не був при владі США – Україну підтримуватимуть і надалі, – політолог

Глава Пентагону зазначив, що разом з українським міністром Олексієм Резніковим вони координували американські та міжнародні зусилля задля надання Україні допомоги в обороні держави. Зокрема, мовиться про забезпечення громадян України необхідним потенціалом для ефективної протидії державі-агресорці.

Сьогодні у мене був черговий телефонний дзвінок зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Ми обговорювали ситуацію на сході України, координували американські та міжнародні зусилля з надання безпекової допомоги, щоб забезпечити українців необхідним потенціалом для продовження протидії агресії Росії,

– написав очільник Пентагону Ллойд Остін.

Як США підтримує Україну: коротко

Вас це може зацікавити – нічне звернення Зеленського за 12 травня: дивіться відео