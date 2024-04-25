Європарламент закликав не вважати легітимними "вибори" Путіна і обмежити з ним комунікацію

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, ухвалив резолюцію про президентські вибори в Росії. Ці вибори назвали недемократичними, а проведення на окупованих територіях – нелегітимним.

Резолюцію підтримали 493 депутати, 11 виступили проти, а ще 18 — утрималися, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Вибори не мали легітимності

У резолюції політики закликають запровадити санкції проти причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Вони проводилися на незаконно окупованих територіях України, і навіть усередині Росії не були ані вільними, ані справедливими, не відповідали елементарним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності,

– зазначається в документі.

Євродепутати наголосили, що проведення виборів на окупованих територіях — це грубе порушення суверенітету України, а місцевих жителів "примушували голосувати в присутності озброєних російських солдатів".

Комунікація з Путіним

В резолюції також закликали обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також для гуманітарних та правозахисних цілей. Йдеться про обміни полоненими, повернення депортованих дітей в Україну або звільнення політичних в'язнів.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи також не визнала легітимність Владіміра Путіна. ПАРЄ у своїй резолюції назвала Росію за правління Путіна диктатурою і запропонувала жорсткі заходи проти російської влади.

Надалі цю резолюцію направлять на розгляд верховному представнику ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепу Боррелю, Раді ЄС, урядам та парламентам держав-членів, Раді Європи, ОБСЄ та проінформують російську владу.

Чергові "перевибори" Путіна