Резонансна ДТП на Закарпатті: п'яний чиновник збив двох жінок, одна – загинула на місці (18+)

У місті Перечин на Закарпатті голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір скоїв смертельну ДТП. За кермо авто на словацькій реєстрації чоловік сів у нетверезому стані.

Резонансна аварія сталась приблизно о 22:40 13 липня місті Перечин.

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Як пише видання Mukachevo.net, за словами очевидців, позашляховик Jeep Grand Cherokee їхав на великій швидкості, коли збив двох жінок. Після цього автівка протаранила відбійник та рознесла паркан місцевого салону.

За кермом автомобіля перебував голова Перечинської РДА Віктор Олефір, у салоні перебувала ще жінка. Чиновник, який вийшов з авто, ледве тримався на ногах.



Після смертельної ДТП голова Перечинської РДА ледь тримався на ногах

Дивіться відео з місця аварії у Перечині на Закарпатті:

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Висновки Закарпатського обласного наркологічного диспансеру підтвердили, що на момент аварії голова Перечинської РДА перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Від отриманих травм жінка 1962 року народження померла на місці аварії. Іншу постраждалу забрали до лікарні. За словами медиків, її стан досить важкий.

Поліція розпочала розслідування за фактом ДТП і відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Горе-водія затримали.