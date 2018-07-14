14:09
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Резонансна ДТП на Закарпатті: п'яний чиновник збив двох жінок, одна – загинула на місці (18+)

929 Читать новость на русском

У місті Перечин на Закарпатті голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір скоїв смертельну ДТП. За кермо авто на словацькій реєстрації чоловік сів у нетверезому стані.

Резонансна аварія сталась приблизно о 22:40 13 липня місті Перечин.

Читайте також: Мотоцикліст насмерть збив жінку, яка йшла з могили дитини

Як пише видання Mukachevo.net, за словами очевидців, позашляховик Jeep Grand Cherokee їхав на великій швидкості, коли збив двох жінок. Після цього автівка протаранила відбійник та рознесла паркан місцевого салону.

За кермом автомобіля перебував голова Перечинської РДА Віктор Олефір, у салоні перебувала ще жінка. Чиновник, який вийшов з авто, ледве тримався на ногах.

Перечин ДТП Закарпаття
Після смертельної ДТП голова Перечинської РДА ледь тримався на ногах

Дивіться відео з місця аварії у Перечині на Закарпатті:

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Висновки Закарпатського обласного наркологічного диспансеру підтвердили, що на момент аварії голова Перечинської РДА перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Від отриманих травм жінка 1962 року народження померла на місці аварії. Іншу постраждалу забрали до лікарні. За словами медиків, її стан досить важкий.

Поліція розпочала розслідування за фактом ДТП і відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Горе-водія затримали.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Закарпаття Жертви Алкоголь Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
сьогодні, 14:00 Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
Христина Бердинських 10
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сьогодні, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 346
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
2133
Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
сьогодні, 10:01 Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
5784
Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
сьогодні, 08:48 Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
Ольга Черненко 591
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Ситуація є вкрай складною, – Юринець прокоментувала польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 12:57
Злив "розстрільного списку" 47 журналістів: Геращенко розповів про причетність спецслужб Росії
 6 червня , 13:08
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук