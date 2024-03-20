Змагання на цифрах, – Асланян пояснив, що означає відсоток, з яким "переміг" Путін

У Росії відбулись так звані президентські "вибори". Владімір Путін отримав понад 87% "голосів". Між виборчими дільницями відбувалось змагання, хто "намалює" більше відсотків для диктатора.

У такий спосіб росіяни на виборчих дільницях змагалися за лояльність Путіна. Це 24 Каналу пояснив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян.

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Внутрішня гра

Сергій Асланян зазначив, що коли підбиваються висновки "виборів", певні виборчі дільниці показують 99% за Путіна. Це внутрішня гра, яка вкрай важлива для індексу лояльності.

До прикладу, у Москві є виборчі дільниці, у яких не дуже високий відсоток голосів за Путіна. Ті, хто "малюють" багато голосів, виграли змагання за лояльність. Вони змагаються за кар'єрний ріст та інші блага.

Це змагання на цифрах не для нас. Воно не говорить ні про що. Це змагання всередині системи, штовхання ліктями з перспективою кар'єрного росту,

– підкреслив ведучий.

"Вибори" показують здатність співробітників виборчих дільниць розв'язувати поставлені завдання. Виборчі комісії мають можливість вислужитись перед Кремлем та здобути лояльність.

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