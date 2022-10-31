Чи стане Сунак другим Джонсонюком для України

Ріші Сунак однозначно дуже цікавий і унікальний, я би сказав, гравець британської політики. Для цього є безліч таких ввідних і якихось попередніх висновків. Далі читайте в ексклюзивногму блозі для сайту 24 каналу.

Особливий прем'єр

По-перше, людина, яка є наймолодшим прем'єр-міністром Британії за останні 200 років. У свої 42 він очолює уряд Великої Британії.

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По-друге, людина із цікавим професійним минулим, людина, яка займалася керівництвом різними фондами (інвестиційними, хедж-фондами), яка має доволі сейрозні статки як для британської політики, так і в принципі для британського суспільства. Людина, яка дуже любить моду, дорогий якісний одяг. Людина, яка має дружину-індуску.

Цікавим також є те, що Сунак був доволі новим гравцем у британській політиці, вперше прийшовши до парламенту в 2015 році. Був абсолютно другорядним депутатом, який там займав останні ряди на лавах парламенту з боку консерваторів і не демонстрував якихось вмінь і наднавичок спочатку. Він фактично отримав свій перший шанс для заходу на великий рівень саме в уряді Джонсона. Правда, перед цим Тереза Мей взяла його на посаду (ну, таку, другорядну доволі) – junior minister називають у Британії.

Але фактично Джонсон дав Сунаку шанс у великій політиці й привів його туди, призначивши міністром, давши йому доволі серйозну посаду. Водночас саме Сунак і зрадив Джонсона, залишивши пост міністра фінансів. І він фактично став одним із ініціаторів і головних дійових осіб у відставці Джонсона. Оскільки відхід міністра фінансів у Британії – це ознака розламу всередині партії й ознака того, що команда прем'єра не погоджується з прем'єром і не готова з ним працювати.

І Джонсон про це сам казав, тому тут є простір для того, аби задуматися, але водночас зрозуміл – це політичне життя.

Зірки зійшлися

Окрім цього Сунак цікавий також тим, що в період пандемії, в період коронавірусу він не зміг якось серйозно повпливати на економічну кризу в Британії. Він давав багато різноманітних ініціатив – і з приводу ваучерів на харчування для людей в ресторанах, аби оживити економіку, і величезні вливання додаткових коштів у фінансову систему. То був великий виклик для нього, з яким він впорався, скажімо, на трієчку з п'яти.

Насправді Сунак став прем'єром через те, що має політичну чуйку, відчуття моменту. А, по-друге, відбувся дуже успішний і вдалий для нього збіг подій і різних факторів. Відставка Джонсона, після чого він насправді намагався виграти, однак не вдалося – виграла Ліз Трасс. Але дуже швидка відставка Ліз Трасс фактично зробила його єдиним реальним претендентом на цю посаду.

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Прогноз для України

Що стосується України, в мене думка однозначна: все щонайменше залишиться на тому ж рівні, як і було за часів Джонсона. І ключовою причиною для цього є те, що на головних посадах в уряді Сунак залишив тих самих людей, які були призначені: Бена Волеса, міністра оборони за часів Джонсона, за часів Трасс керівник МЗС Джеймс Клеверлі був оголошений. Він тут нічого не змінював. І в цьому якраз проявляється тяглість політики в Британії, тяглість і єдність у питаннях кадрової політики серед консерваторів.

Тобто вони прихильники ідеї, що на переправі коня краще не міняти (що стосується загального політичного напрямку). Сунак відданий цій традиції, тому міністри, які відповідали власне за український напрямок і підтримували Україну, зберегли свої посади. Вони залишаються працювати. Це одночасно для нас позитив і розуміння того, що якісь передумови для цієї сильної якісної співпраці – вони є.

Інший момент – це те, що перший дзвінок закордонному лідеру Сунака відбувся саме до Зеленського. Дуже символічний крок, він демонструє, що Британія залишається з Україною, що ми – важлива частина міжнародної політики і стратегії Британії.

В умовах прагнення до такого глобального лідерства британців і лідерства в Центрально-Східній Європі однозначно Сунак буде залишати у фокусі уваги Україну, Польщу та, можливо, інші країни. Тому тут нікуди не дітися.

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Своя сорочка ближча до тіла

Але ключовий виклик для Сунака, через що він власне і отримав свою посаду, – це глибочезна політична й економічна криза, яка зараз є у Британії. І саме покладені на нього обов'язки – виводити свою державу із кризи. Я впевнений, що левова частка уваги, зусиль, часу Сунака будуть насправді направлені саме на те, аби допомогти своєму суспільству і вивести його із кризи. Всі решта питань стають другорядними, але з другорядних ми, скажімо, головні. Ось такий глобальний висновок.

Єдине, мабуть, що Сунака не турбує сьогодні у питанні внутрішньої політики своїй, – це те, що вибори не скоро. Вибори – у січні 2025 року мають бути, тому в нього є запас часу для того, аби впоратися із ситуацією і всередині країни, і зовні. Тому що навіть в умовах, за яких Сунак довів би все до глянцю всередині своєї держави, але при цьому забув про міжнародну політику й ослабли позиції Британії, я впевнений, що британці не дуже зраділи б.

От власне через те, що Сунак такий неоднозначний, дуже яскравий і цікавий політик, для нього буде справою життя залишитися в історії й бути не просто першим за 200 років прем'єр-міністром у 42, не бути першим "кольоровим" міністром в історії Британії, а бути ще й тим міністром, який глобально посилив позиції своєї держави як всередині, так і назовні. Тому з вірою в краще, звісно.

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