Агресивна риторика Трампа щодо Гренландії може зіграти на руку відразу 2 суперникам США

Новобраний президент США Дональд Трамп зробив низку одіозних заяв щодо посягань на територіальну цілісність інших країн. Зокрема, про бажання купити острів Гренландію, яка до 1953 року була данською колонією та досі залишається самоврядною територією цієї країни.

Це видається абсолютно ірраціональною історією, сказав 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов. Він додав, що тут складно знайти якийсь стійкий логічний взаємозв'язок, щоб обґрунтувати мотивацію Трампа.

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Що лякає у риториці Трампа

Своє бажання придбати Гренландію американський політик виправдовує "національною безпекою США". Арктика є ключовим регіоном, оскільки танення льоду відкриває нові судноплавні шляхи. Проте через прагнення США протистояти Росії та Китаю, цей регіон стає все більш спірним.

Важливо! Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія "не продається", а її майбутнє мають визначати самі мешканці острова.

На півночі острова Гренландія є американська авіабаза Пітуффік. Данія – країна-член НАТО, тож, на думку політолога, взагалі немає ніяких проблем, якщо Трамп захоче збільшити там американський контингент.

Я думаю, що Данія також на це погодилася б,

– припустив Несвітайлов.

Втім, якщо оцінити зазіхання президента США, як інструмент тиску, то до цього не було якихось попередніх запитів про збільшення американського контингенту, а поготів Данія не виступала проти.

Трамп одразу почав з доволі агресивної риторики до своїх партнерів. Водночас до Владіміра Путіна жодної зневажливої риторики, жодного тиску на нього, жодних образ в його сторону. Дивлячись на цю ситуацію, у Китаю та Росії взагалі немає приводів для хвилювання. Тут правило бий своїх, щоб чужі боялись, не працює,

– мовив політолог.

З його слів, те, що зараз лунає з вуст Трампа, який 20 січня займе пост президента США, здавалось, протягом останніх десятиліть непристойно говорити навіть в не публічному просторі. Проте нині це стає домінуючим комунікаційним треком, й це насторожує.

До того ж Трамп не виключає можливості застосування військової сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом