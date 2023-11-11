Можуть пускати ракети прямо з бухт: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію в Чорному морі

Нині у Чорному морі на бойовому чергуванні не зафіксовано ракетоносіїв. Попри це, рівень ракетної небезпеки залишається достатньо високим.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, пояснивши, чому окупанти тримають ракетоносії в бухті.

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Ворог підступний

Наразі у Чорному морі перебуває чотири кораблі й один в Азовському. Вони патрулюють, контролюючи надводну обстановку. Втім, ракетоносії ворога заведені у пункти базування через штормову погоду.

Море дуже неспокійне. Воно на нашому боці й не дозволяє ракетоносіям виконувати бойові завдання,

– зазначила Гуменюк.

Ворог настільки підступний, що може використовувати ракетоносії просто з бухт. Попри те, що це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола.

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"Такі факти вже були зафіксовані й не можна скидати їх з рахунку. Саме тому Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку з моря завжди на високому рівні", – додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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