Можуть пускати ракети прямо з бухт: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію в Чорному морі
Нині у Чорному морі на бойовому чергуванні не зафіксовано ракетоносіїв. Попри це, рівень ракетної небезпеки залишається достатньо високим.
Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, пояснивши, чому окупанти тримають ракетоносії в бухті.
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Ворог підступний
Наразі у Чорному морі перебуває чотири кораблі й один в Азовському. Вони патрулюють, контролюючи надводну обстановку. Втім, ракетоносії ворога заведені у пункти базування через штормову погоду.
Море дуже неспокійне. Воно на нашому боці й не дозволяє ракетоносіям виконувати бойові завдання,
– зазначила Гуменюк.
Ворог настільки підступний, що може використовувати ракетоносії просто з бухт. Попри те, що це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
"Такі факти вже були зафіксовані й не можна скидати їх з рахунку. Саме тому Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку з моря завжди на високому рівні", – додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
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Що відомо про ранкову атаку на Київ
- У Києві зранку 11 листопада пролунало декілька потужних вибухів. Згодом у столиці оголосили повітряну тривогу. Ймовірно, окупанти застосували балістичні ракети.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що ракети російські загарбники, мабуть, запускали з Курська або Брянської області. По ворожих цілях відпрацював ЗРК Patriot.
- У КМВА заявили, що ППО збила балістичну повітряну ціль типу "Іскандер" у напрямку столиці. Втім, командувач Повітряних сил Микола Олещук зауважив, що наразі встановлюється точний тип ракети. Це могла бути як балістична "Іскандер-М", так і зенітна керована С-400.
- Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних будинків. Зокрема, покрівлі, побиті вікна. Міський голова Києва Віталій Клично повідомив, що було кілька дзвінків медикам, але жертви не підтвердилися.