Рівень військової загрози нагадує початок 2014 року, – Арестович про можливе вторгнення Росії

Росія нарощує військові потужності поблизу України. За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, ситуація нагадує початок 2014 року. Москва спеціально нагнітає ситуацію.

Арестович прокоментував ймовірність нового російського вторгнення на українську територію.

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Ситуація – погана, – Арестович

Ситуація погана, одразу скажу. Вперше з 2014 року рівень військової небезпеки – політичної, гібридної – схожий на рівень кінця 2013 – початку 2014 року, коли вони вже готувалися захоплювати Крим,

– пояснив речник української делегації в ТКГ.

Арестович наголосив, що російська влада спеціально нагнітає обстановку. На дипломатичному фронті Москва намагається повісити усю провину за ситуацію на Україну та її західних партнерів.

Кулеба поговорив про ситуацію на кордоні з Боррелем

За словами Арестовича, зараз – високий рівень військової небезпеки.

14 листопада глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонні перемовини з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем. Міністр розповів про ситуацію з російськими військами поблизу українського кордону, а також загострення на Донбасі.

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Кулеба попросив Брюссель вжити заходів, аби зупинити новий прояв російської агресії. Боррель, своєю чергою, запевнив, що ЄС підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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