Ризик вторгнення Білорусі є, чекаємо на ленд-ліз, – експерт назвав головну загрозу для України

Деякі підрозділи російської армії досі перебувають біля білоруського кордону з Україною. Окупанти тримають там "Іскандери-М", "Панцирі", літаки та багато іншої техніки. Чи є загроза вторгнення Білорусі в Україні – читайте думку експерта у статті.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ризик того, що Білорусь буде воювати з Росією проти України, залишається.

До теми У Білорусі досі лишається російська армія, яка має "Іскандери-М", "Панцирі", С-400 і літаки

Жданов зазначив, що Україна зараз змушена утримувати на кордоні з Білоруссю певну кількість наших Збройних Сил, щоб нівелювати ризик.

На сьогодні вірогідність того, що Білорусь вступить у війну – це 50/50. На жаль, складається така ситуація, що більше загрожує Росія з території Білорусі, бо вони вздовж кордону розмістили ракетні комплекси "Іскандер",

– пояснив експерт.

За його словами, такі дані з'ясувала наша розвідка. До того ж, ці "Іскандери" прикриті російською ППО, а російська авіація вже повернулася на аеродроми Білорусі.

"Це головна загроза для нас… Але ми в найближчі часи очікуємо перші партії постачання зброї в рамках ленд-лізу", – зазначив Жданов.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: останні новини

Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Звідти пішли ворожі війська, а з їхніх полігонів Україну обстрілювали. Лукашенко не ввів свої війська проти ЗСУ, але така загроза залишається. Це підтверджує і наш Генштаб.

Водночас білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни буцімто отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.

16 травня стало відомо, що Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на заході країни.

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами. З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", заплановані у Жлобинському районі.

У Пентагоні впевнені, що збройні сили Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні.

Експерти переконують, що єдиний варіант, за якого Лукашенко може ризикнути напасти – це якщо нашої армії не буде біля кордону і він буде вільним. Але такого не варто очікувати, адже ЗСУ охороняють кордон.

Відео до теми – Наступ з Білорусі можливий за однієї умови, – опозиціонер