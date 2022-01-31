Ризики військової ескалації знижуються, – Кулеба про візити іноземних лідерів в Україну

Дмитро Кулеба розповів про візити іноземних топ-посадовців в Україну. Глава МЗС відзначив, – завдяки цьому, "ризики військової ескалації знижуються".

Відповідну заяву на брифінгу 31 січня зробив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

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Ризики військової ескалації знижуються

Дмитро Кулеба заявив, що закликав іноземних колег приїхати в Україну в січні – лютому 2022 року. Насамперед для того, щоб в країні перебували іноземні топ-посадовці. Зокрема міністр закордонних справ розповів, що в Україну одночасно прибудуть прем'єри:

Великої Британії – Борис Джонсон;

Польщі – Матеуш Моравецький;

Нідерландів – Марк Рютте.

Дмитро Кулеба запевнив, що очільник МЗС Греції вже в Україні, глави міністерств закордонних справ Нідерландів та Великої Британії "вже практично в дорозі".

Глави дипломатії низки європейських країн теж будуть наступного тижня в Україні. І паралельно буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у нормандському форматі,

– пояснив Кулеба.

Ба більше, в Україну прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, проте я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в країні іноземних топ-посадовців, ризики військової ескалації знижуються", – підсумував очільник українського МЗС.

Стримування ймовірної агресії Росії міжнародними партнерами

США та Європа неодноразового зауважували, що у випадку нової агресії Росії проти України запровадять суворі санкції проти Кремля.

Зокрема відомо, що вони вдарять по економіці Москви, а також обмеження введуть проти Володимира Путіна та його оточення.

Ба більше, наприкінці січня 2022 року у Сенаті США допустили запровадження превентивних обмежень.

Окрім того, на тлі загроз зі сторони Росії, США, Польща, Канада, Велика Британія, країни Балтії, Нідерланди та інші країни надали або планують надати Україні військову допомогу.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.