Ризики військової ескалації знижуються, – Кулеба про візити іноземних лідерів в Україну

31 січня 2022 , 15:50
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Дмитро Кулеба розповів про візити іноземних топ-посадовців в Україну. Глава МЗС відзначив, – завдяки цьому, "ризики військової ескалації знижуються".

 Відповідну заяву на брифінгу 31 січня зробив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. 

Зауважте Мало лише слів, – Кулеба про "відведення" російських військ від кордону з Україною

Ризики військової ескалації знижуються

Дмитро Кулеба заявив, що закликав іноземних колег приїхати в Україну в січні – лютому 2022 року. Насамперед для того, щоб в країні перебували іноземні топ-посадовці. Зокрема міністр закордонних справ розповів, що в Україну одночасно прибудуть прем'єри:

  • Великої Британії – Борис Джонсон;
  • Польщі – Матеуш Моравецький;
  • Нідерландів – Марк Рютте.

Дмитро Кулеба запевнив, що очільник МЗС Греції вже в Україні, глави міністерств закордонних справ Нідерландів та Великої Британії "вже практично в дорозі". 

Глави дипломатії низки європейських країн теж будуть наступного тижня в Україні. І паралельно буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у нормандському форматі,
– пояснив Кулеба. 

Ба більше, в Україну прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, проте я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в країні іноземних топ-посадовців, ризики військової ескалації знижуються", –  підсумував очільник українського МЗС. 

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.
До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Стримування ймовірної агресії Росії міжнародними партнерами

Туреччина пригрозила Росії виконати зобов'язання по НАТО у разі вторгнення в Україну – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська