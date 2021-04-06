РНБО готує рішення про ключові кроки на шляху України в НАТО, – Стефанішина

Рада національної безпеки й оборони готує рішення щодо ключових заходів України на шляху до членства в НАТО. Зокрема, це необхідно для посилення внутрішньої роботи держави у цьому напрямку.
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що одним з елементів рішення буде формування національної системи переходу на стандарти Альянсу. Усе через те, що мовиться не лише про питання, які стосуються Міністерства оборони.
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Стефанішина зазначила, що це також питання служб внутрішньої безпеки та загалом сектору безпеки й оборони, які є відповідальними за впровадження стандартів НАТО.
Зараз готується спеціальне рішення РНБО, пов'язане з визначенням ключових заходів, які необхідні для посилення наших євроатлантичних прагнень і внутрішньої роботи в цьому напрямі,
– наголосила віцепрем'єрка.
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Вступ України в НАТО: коротко
- НАТО у червні 2020 року визнало Україну учасником Програми розширених можливостей.
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- Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков
- Варто зауважити, що президент США Джозеф Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО.