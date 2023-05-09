Робимо те, чого не робить ніхто: як українській ППО вдається збивати майже усі цілі
Російські війська продовжують нещадно обстрілювати територію нашої держави крилатими ракетами й іранськими дронами. На щастя, українські військові дедалі успішніше збивають ворожі цілі.
Їм під силу як "Іскандери", так і "Кинджали". Завдяки тому, що в нас з'явилася велика кількість ракет та зенітно-ракетних комплексів, наша протиповітряна оборона стала щільною, і ми можемо нищити усе, що летить. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
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Українська ППО сьогодні найкраща у світі
Потрібно розуміти, що немає ЗРК, який може нищити усе. Як пояснює військовий експерт, кожен із них розрахований на певну категорію цілей. Боротьба з літаками, ракетами й дронами передбачає різну тактику повітряного бою. Ми адаптувалися, але поки говорити про можливість збиття усіх ракет над Україною зарано.
Знищення понад 90% ракет – це дуже високий показник. Якщо у перспективі ми будемо збивати 100% ракет, ми станемо першою країною у світі, яка може це робити.
"Наша ППО зараз робить те, що у світі практично ніхто робити не може. В цьому питанні ми зараз найкращі. Ми перевершуємо багато країн, які є членами НАТО, щодо якості застосування зенітно-ракетних комплексів. Гордість за наших ЗСУ!" – зауважив майор запасу.
Цікаво, що росіяни випустили по Україні 25 ракет, з них – 8 "Калібрів", 17 – Х-101, Х-555. Мало хто звернув на це увагу, підкреслив військовий експерт, але так не буває.
"Літаки Ту-95 мають парну кількість ракет. Не можна на одне крило підвісити 2 ракети, а на інше – 3. Щонайменше одна ракета впала або в Каспійському морі, або на території Росії. Такою є російська зброя", – підсумував Олексій Гетьман.
США мають бути вдячні
Врешті-решт міф про російський "Кинджал", який "не має аналогів", остаточно розвінчаний. Те, що ЗРК Patriot вперше в історії поборов гіперзвукову ракету в реальному бою, дуже важлива річ і для США. Це спонукає їх більше допомагати нам. Рейтинг Patriot підніметься й американці зможуть продати більше комплексів в інші країни.
"Туреччина та інші країни вже задумуються, навіщо купляти російський С-400, якщо він не здатний перехоплювати цілі, а Patriot – здатний. Бойове хрещення комплексу саме проти гіперзвукових ракет спрацювало їм на користь. Думаю, вони мають посилити нам допомогу як вдячність", – вважає Гетьман.
Гетьман про роботу української ППО: дивіться відео
Масована атака по Україні 9 травня: що відомо
- У ніч проти 9 травня росіяни вчергове атакували Україну. Ворог випустив по території нашої держави 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555.
- На щастя, сили ППО успішно знищили 23 з них.
- Все, що відомо про обстріл – читайте у матеріалі.