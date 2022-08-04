Які саме родичі загиблого військового не підпадають під мобілізацію: у ЦПД розвіяли фейки

В Україні триває мобілізація через військове вторгнення росії. До лав ЗСУ не призивають родичів загиблих, а також науковців, які мають відстрочку.

Родичів загиблих і науковців – не призиватимуть

У Центр протидії дезінформації при РНБО пояснили, хто не підлягає мобілізації в Україні. Повідомляється, що військовозобов'язані, в яких через війну загинув хтось з родичів, – не підлягають мобілізації.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкти, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації.

Не можуть бути мобілізованими: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти.

Також право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні працівники за умови, що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної чи загальної середньої освіти.

Мобілізація в Україні: що відомо

До уваги – мобілізація в Україні: пояснення від командування Сухопутних військ ЗСУ: дивіться відео