Гринкевича-молодшого у кайданках привезли до суду: йому обиратимуть запобіжний захід
Сьогодні вранці стало відомо, що бізнесмена Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі незаконного перетину кордону. Його разом із батьком Ігорем Гринкевичем та ще трьома особами підозрюють у махінаціях з товарами для ЗСУ.
22 січня обиратимуть запобіжний захід Роману Гринкевичу, який намагався втекти з України, після того, як отримав підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ.
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Судове засідання розпочалося
Низка ЗМІ поширила кадри, як Романа Гринкевича заводять до зали суду. На чоловікові одягнуті кайданки.
Підозрюваного заводять до суду: відео Радіо Свобода
Гринкевич – молодший у суді: відео соцмережі
Сам підозрюваний заявив журналістам, що даватиме коментарі після завершення судового засідання, яке відбувається у Печерському районному суді столиці.
Син львівського бізнесмена ховає обличчя від камер: відео
Відомо, що Офіс генпрокурора буде просити суд арештувати Романа Гринкевича із заставою в розмірі 500 мільйонів гривень.
Обрання запобіжки для Романа Гринкевича: трансляція Суспільне
Перші кадри Романа Гринкевича з суду / Фото Радіо Свобода
Хто такий Роман Гринкевич
Роман Гринкевич – засновник і директор ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт". Має відзнаку від президента "Золоте серце" – як волонтер та директор благодійної організації "Благодійний фонд "Hope UA". Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який був найбільшим постачальником для Міноборони.
Скандал із Гринкевича: усе що відомо
- Кілька місяців тому ДБР порушило справу за фактом махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Тендери на поставки одягу на понад 1,5 мільярда гривень виграли компанії Ігоря Гринкевича.
- Однак згодом з'ясувалося, що підприємства бізнесмена не виконали низку контрактів і поставили товари лише у невеликій кількості і зі затримкою.
- Пізніше Гринкевича викрили на спробі підкупити співробітника ДБР. Він хотів повернути собі майно, яке було вилучене у ході розслідування провадження.
- 30 грудня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у 420 мільйонів гривень.