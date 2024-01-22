Гринкевича-молодшого у кайданках привезли до суду: йому обиратимуть запобіжний захід

22 січня 2024, 19:54
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Сьогодні вранці стало відомо, що бізнесмена Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі незаконного перетину кордону. Його разом із батьком Ігорем Гринкевичем та ще трьома особами підозрюють у махінаціях з товарами для ЗСУ.

22 січня обиратимуть запобіжний захід Роману Гринкевичу, який намагався втекти з України, після того, як отримав підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ.

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Судове засідання розпочалося 

Низка ЗМІ поширила кадри, як Романа Гринкевича заводять до зали суду. На чоловікові одягнуті кайданки.

Підозрюваного заводять до суду: відео Радіо Свобода

Гринкевич – молодший у суді: відео соцмережі

Сам підозрюваний заявив журналістам, що даватиме коментарі після завершення судового засідання, яке відбувається у Печерському районному суді столиці.

Син львівського бізнесмена ховає обличчя від камер: відео

Відомо, що Офіс генпрокурора буде просити суд арештувати Романа Гринкевича із заставою в розмірі 500 мільйонів гривень. 

Обрання запобіжки для Романа Гринкевича: трансляція Суспільне

Перші кадри Романа Гринкевича з суду / Фото Радіо Свобода

О 20:09 стало відомо, що захист Романа Гринкевича подав клопотання до апеляційного суду для визначення підсудності. Суддя пішла у нарадчу кімнату.20:17 суд відмовив захисту Романа Гринкевича у поданні клопотання

Хто такий Роман Гринкевич


Роман Гринкевич – засновник і директор ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт". Має відзнаку від президента "Золоте серце" – як волонтер та директор благодійної організації "Благодійний фонд "Hope UA". Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який був найбільшим постачальником для Міноборони.

Скандал із Гринкевича: усе що відомо

  • Кілька місяців тому ДБР порушило справу за фактом махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Тендери на поставки одягу на понад 1,5 мільярда гривень виграли компанії Ігоря Гринкевича.
  • Однак згодом з'ясувалося, що підприємства бізнесмена не виконали низку контрактів і поставили товари лише у невеликій кількості і зі затримкою.
  • Пізніше Гринкевича викрили на спробі підкупити співробітника ДБР. Він хотів повернути собі майно, яке було вилучене у ході розслідування провадження. 
  • 30 грудня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у 420 мільйонів гривень.

 

 

Автор: Анастасія Колеснікова