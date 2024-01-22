Гринкевича-молодшого у кайданках привезли до суду: йому обиратимуть запобіжний захід

Сьогодні вранці стало відомо, що бізнесмена Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі незаконного перетину кордону. Його разом із батьком Ігорем Гринкевичем та ще трьома особами підозрюють у махінаціях з товарами для ЗСУ.

22 січня обиратимуть запобіжний захід Роману Гринкевичу, який намагався втекти з України, після того, як отримав підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ.

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Судове засідання розпочалося

Низка ЗМІ поширила кадри, як Романа Гринкевича заводять до зали суду. На чоловікові одягнуті кайданки.

Підозрюваного заводять до суду: відео Радіо Свобода

Гринкевич – молодший у суді: відео соцмережі

Сам підозрюваний заявив журналістам, що даватиме коментарі після завершення судового засідання, яке відбувається у Печерському районному суді столиці.

Син львівського бізнесмена ховає обличчя від камер: відео

Відомо, що Офіс генпрокурора буде просити суд арештувати Романа Гринкевича із заставою в розмірі 500 мільйонів гривень.

Обрання запобіжки для Романа Гринкевича: трансляція Суспільне

Перші кадри Романа Гринкевича з суду / Фото Радіо Свобода

Хто такий Роман Гринкевич

Роман Гринкевич – засновник і директор ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроєкт". Має відзнаку від президента "Золоте серце" – як волонтер та директор благодійної організації "Благодійний фонд "Hope UA". Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який був найбільшим постачальником для Міноборони.

Скандал із Гринкевича: усе що відомо

Кілька місяців тому ДБР порушило справу за фактом махінацій із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Тендери на поставки одягу на понад 1,5 мільярда гривень виграли компанії Ігоря Гринкевича.

Однак згодом з'ясувалося, що підприємства бізнесмена не виконали низку контрактів і поставили товари лише у невеликій кількості і зі затримкою.

Пізніше Гринкевича викрили на спробі підкупити співробітника ДБР. Він хотів повернути собі майно, яке було вилучене у ході розслідування провадження.

30 грудня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою у 420 мільйонів гривень.

стало відомо, що захист Романа Гринкевича подав клопотання до апеляційного суду для визначення підсудності. Суддя пішла у нарадчу кімнату.суд відмовив захисту Романа Гринкевича у поданні клопотання