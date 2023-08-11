Нові заколоти не за горами: за яких умов росгвардія повернеться проти Путіна
Владімір Путін після невдалого заколоту Євгенія Пригожина готується до можливих нових переворотів в Росії. Для цього він озброює танками росгвардію, яка має захищати режим російського диктатора всередині країни-агресорки.
Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що режим Путіна за останні роки перестав прикидатися "цивілізованим", а почав діяти з позиції сили і в середині Росії, і за її межами. Саме тому російський диктатор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну без будь-якого приводу.
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Залишились ті, хто готовий терпіти Путіна
Російський диктатор сьогодні не збирається виправдовуватись перед росіянами. А щоб не виправдовуватись, необхідно у будь-якій ситуації застосовувати силу.
"Саме тому росгвардії потрібні танки. Справа не тільки в заколотах. Все доволі просто – будь-кого, хто буде проти влади Путіна, буде вбито. І всі росіяни, хто залишився в країні-агресорці, готові терпіти диктатуру сили Путіна", – підкреслив він.
РосгвардіяЦя організація в Росії була заснована у 2016 році. Вона об'єднує декілька підрозділів міністерства внутрішніх справ. Росгвардія налічує приблизно 200 тисяч військовослужбовців, а очолює її колишній особистий охоронець Путіна Віктор Золотов. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну росгвардія перебуває під міжнародними санкціями.
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Може бути невдоволення в армії
Водночас на фронті в російській армії не вистачає танків. Це – факт, адже Путін та Дмітрій Медведєв їздили на танкові заводи та розповідали, як нарощують виробництво танків. Також міністр оборони Сєргєй Шойгу повідомляв про дефіцит танків на передовій і необхідність збільшити їхнє виробництво.
І в цей самий час Путін передає танки росгвардії, а не російській армії. І це може призвести до заколоту в армії,
– припустив політолог.
Водночас росгвардія також може в певний момент повернути танки проти самого Путіна.
"Сьогодні очільник росгвардії Віктор Золотов на боці російського диктатора, а завтра може перекинутись на інший бік. Де був він та росгвардія, коли Пригожин вчиняв свій заколот? Золотов заявився лише після того, як все закінчилося, і Путін роздавав нагороди. І не відомо, на чиєму боці він був – Пригожина чи Путіна", – наголосив Михайло Шейтельман.
Більше про надання Путіним важкого озброєння росгвардії
- У британській розвідці також зазначають, що рішення про озброєння росгвардії танками Путін ухвалив після невдалого заколоту Пригожина.
- Водночас росгвардія жодним чином не проявила себе під час "перевороту" вагнерівців. Проте саме для протидії внутрішній небезпеці в Росії вона й була створена.
- Між тим раніше Золотов заявляв, що росгвардія має мати на озброєнні також артилерію та ударні вертольоти.
- Проте радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор планує створити на базі росгвардії "загони підтримки путінської вертикалі". Саме вони мають "контролювати" ситуацію в Росії у разі нового заколоту. Однак, на його думку, у такому випадку "росгвардія розбіжиться відразу".