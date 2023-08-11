Нові заколоти не за горами: за яких умов росгвардія повернеться проти Путіна

Владімір Путін після невдалого заколоту Євгенія Пригожина готується до можливих нових переворотів в Росії. Для цього він озброює танками росгвардію, яка має захищати режим російського диктатора всередині країни-агресорки.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що режим Путіна за останні роки перестав прикидатися "цивілізованим", а почав діяти з позиції сили і в середині Росії, і за її межами. Саме тому російський диктатор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну без будь-якого приводу.

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Залишились ті, хто готовий терпіти Путіна

Російський диктатор сьогодні не збирається виправдовуватись перед росіянами. А щоб не виправдовуватись, необхідно у будь-якій ситуації застосовувати силу.

"Саме тому росгвардії потрібні танки. Справа не тільки в заколотах. Все доволі просто – будь-кого, хто буде проти влади Путіна, буде вбито. І всі росіяни, хто залишився в країні-агресорці, готові терпіти диктатуру сили Путіна", – підкреслив він.

Росгвардія Ця організація в Росії була заснована у 2016 році. Вона об'єднує декілька підрозділів міністерства внутрішніх справ. Росгвардія налічує приблизно 200 тисяч військовослужбовців, а очолює її колишній особистий охоронець Путіна Віктор Золотов. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну росгвардія перебуває під міжнародними санкціями.

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Може бути невдоволення в армії

Водночас на фронті в російській армії не вистачає танків. Це – факт, адже Путін та Дмітрій Медведєв їздили на танкові заводи та розповідали, як нарощують виробництво танків. Також міністр оборони Сєргєй Шойгу повідомляв про дефіцит танків на передовій і необхідність збільшити їхнє виробництво.

І в цей самий час Путін передає танки росгвардії, а не російській армії. І це може призвести до заколоту в армії,

– припустив політолог.

Водночас росгвардія також може в певний момент повернути танки проти самого Путіна.

"Сьогодні очільник росгвардії Віктор Золотов на боці російського диктатора, а завтра може перекинутись на інший бік. Де був він та росгвардія, коли Пригожин вчиняв свій заколот? Золотов заявився лише після того, як все закінчилося, і Путін роздавав нагороди. І не відомо, на чиєму боці він був – Пригожина чи Путіна", – наголосив Михайло Шейтельман.

Більше про надання Путіним важкого озброєння росгвардії

У британській розвідці також зазначають, що рішення про озброєння росгвардії танками Путін ухвалив після невдалого заколоту Пригожина.

Водночас росгвардія жодним чином не проявила себе під час "перевороту" вагнерівців. Проте саме для протидії внутрішній небезпеці в Росії вона й була створена.

Між тим раніше Золотов заявляв, що росгвардія має мати на озброєнні також артилерію та ударні вертольоти.

Проте радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор планує створити на базі росгвардії "загони підтримки путінської вертикалі". Саме вони мають "контролювати" ситуацію в Росії у разі нового заколоту. Однак, на його думку, у такому випадку "росгвардія розбіжиться відразу".

Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що Путін передає танки росгвардії, тому що боїться нових можливих заколотів. Юсов наголосив, що росгвардія є "інституцією, яка створена для захисту режиму у середині держави". І якщо російський диктатор надає їй важке озброєння, то він "робить ставку на майбутнє придушення заколотів". Адже, за його словами, ці танки потім будуть стріляти насамперед по "цивільних москвичах".