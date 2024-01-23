Росія цинічно атакувала Харків ракетами: десятки постраждалих, є загиблі

Ворог вдосвіта 23 січня завдав масованого ракетного удару. Під російською атакою опинився Харків, де постраждали десятки людей.

На жаль, також є загиблі унаслідок ракетного удару. Що відомо про жертв та поранених після ракетних обстрілів – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Десятки постраждалих у Харкові

Росіяни завдали кількох ракетних ударів по Харківщині. Під російським обстрілом опинилися багатоповерхівки, приватні й багатоквартирні будинки. За попередніми даними, окупанти атакували Харків ракетами типу Х-22.

Станом на 10:30 23 січня відомо про щонайменше 42 поранених, серед яких четверо дітей. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Стан 5 людей оцінюється як важкий, всі інші – отримали легкі та середні поранення.

Також відомо про загиблих. Унаслідок ракетних ударів загинули троє осіб – дві жінки 40 й 56 років та чоловік.

Наразі медики продовжують надавати допомогу, тому, на жаль, кількість постраждалих може згодом збільшитися.

Ракетні удари по Харківщині 23 січня: що відомо

Ворог атакував Харківщину ще вночі. Так, близько о 04:00 окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Тоді про постраждалих не повідомлялося. Також окупанти завдали удару по місту Балаклія. Там пошкоджено навчальний заклад, адміністративну будівлю та житлові будинки. Унаслідок обстрілу у Балаклії двоє постраждалих – 88-річний чоловік і 78-річна жінка, їхній стан середній.

Під час ранкової масованої атаки росіяни знову вдарили по Харкову. Вибухи пролунали у Київському і Салтівському районах. Під ударом опинилася виключно цивільна інфраструктура.

Так, у передмісті Харкова російські військові цинічно атакували газопровід. Там пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, поранення отримали діти та одна жінка. В іншому районі Харкова росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Окупанти також вдарили по багатоквартирному будинку у Харкові. Внаслідок атаки один із під'їздів було повністю зруйновано. Під завалами могли опинитися люди, нині рятувальники проводять рятувально-пошукову операцію.

Окрім будинків, також було пошкоджено автомобілі, які були припарковані поруч – вони вигоріли вщент.