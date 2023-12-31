У Харкові горіли житлові будинки в центрі після влучань "Шахедами": що відомо

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є влучання. Це сталося під час атаки вночі 31 грудня. Харків стає мішенню окупантів третій день поспіль.

Росія вже атакувала Харків увечері 30 грудня – можливо, С-300. Тоді було поранено 16 людей.

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Що відомо про нову атаку по Харкову

Харків під атакою "Шахедів". Уже було кілька прильотів у середмісті. Працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– написав мер о 01:19.

О 00:58 кореспонденти "Суспільного" почули перший вибух у місті. Протягом 15 хвилин у місті пролунало 5 вибухів, зайнялася пожежа.

Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів на Харків о 00:54. Станом на 01:15 там зазначили, що БпЛА рухаються передмістям Харкова в напрямку міста.

Куди поцілили росіяни в Харкові вночі 31 грудня

Кореспонденти "Суспільного" повідомляли, що у центрі Харкова палає дах двоповерхової нежитлової будівлі.

О 01:41 Ігор Терехов деталізував, куди саме поцілив ворог.

"Є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Вся необхідна допомога мешканцям цих будинків буде надана", – написав він.

Начальник Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко о 01:56 розповів "Суспільному" про два влучання російських безпілотників у центрі міста.

За його словами, один із дронів влучив у житлову будівлю, ще один – у будівлю соціальної інфраструктури. Поки що немає інформації про загиблих і поранених. Відомо, що над містом були збиті ще кілька безпілотників. Точну кількість установлять згодом.

Під час ракетної атаки 30 грудня Росія вдарила по готелю та житловому будинку