Росіяни накрили вогнем Херсон: у парку знайшли тіло чоловіка
Джерело:Олександр Прокудін
Росіяни вчергове атакували Херсон. Вороги обстріляли місто з мінометів.
Очільник обласної військової адміністрації пояснив, що росіяни вдарили по населеному пункту ввечері 17 червня. За словами Олександра Прокудіна, наслідки удару уточнюються.
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Що відомо про наслідки атаки росіян по Херсону
Російська армія ввечері (17 червня – 24 Канал) вкрила вогнем Херсон. На жаль, є загиблий. Тіло невідомого чоловіка виявили на території одного з парків,
– заявив очільник Херсонської ОВА.
За його даними, ймовірно, чоловік загинув під час мінометного обстрілу.Редакція 24 Каналу співчуває рідним загиблого чоловіка. Вічна пам'ять.
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Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповідала, що місцеві вже дуже добре розрізняють звуки різних видів зброї. Зокрема, у Бериславському районі чутно, як летить керована авіаційна бомба, де більше забудов – підліт авіабомби чути не настільки добре.
Євгенія Вірлич пояснила, що Росія системно обстрілює мирні міста та села регіону артилерією та авіабомбами. Зокрема, росіяни спочатку переслідують цивільні машини дронами, а потім запускають по них КАБи.
Останні новини з Херсона: коротко
- Очільник Херсонської обласної військової адміністрації вранці 17 червня розповів, що окупанти атакували дроном-камікадзе машину в селі Осокорівка Бериславського району. Вони вбили цивільного мешканця 1974 року народження.
- Олександр Прокудін розповів, що протягом минулої доби вороги поранили двох людей. Адже вони атакували Кізомис, Антонівку, Шляхове, Придніпровське, Токарівку, Тягинку, Новотягинку, Ольгівку та Херсон.
- Зокрема, росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області та пошкодили 7 приватних будинків, влучили в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та машину.