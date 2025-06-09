Росія атакувала майже 500 ракетами й дронами: скільки збила ППО
- У ніч на 9 червня Росія випустила 499 ракет і дронів по Україні, з яких 479 було знешкоджено українською ППО.
- Пошкодження були зафіксовані у 10 локаціях, уламки збитих засобів нападу впали у 17 місцях.
Уночі 9 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ворог випустив 499 ракет і дронів.
Велику кількість ворожих цілей збили на Рівненщині. Левову частку атаки на себе взяло Дубно, передає 24 Канал.
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Скільки ракет і дронів запустив ворог
Противник атакував:
- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал";
- 10 крилатими ракетами Х-101;
- 3 крилатими ракетами Х-22;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П;
- 1 крилатою ракетою Х-35.
За попередніми даними, станом на 10:30 ППО знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника:
- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилату ракету Х-35.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.
До слова, у Миргородському районі внаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено лінію електропередач. У Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. Також сталося займання лісу на площі 2 гектари. У Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж. А також їдальня на території приватного підприємства.
Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та господарча споруда.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах зазначали, що Росія збільшує кількість дронів, які запускає по Україні, наразі до 500 за раз.
Юрій Ігнат закликав не сіяти паніку, підтвердивши нарощування виробництва дронів у Росії, але зазначив, що 1 000 дронів за ніч поки що не є реальністю.
Зауважимо, що у ніч проти 9 червня ЗСУ уразили завод "Прогрес" у Чебоксарах. Там виготовляють адаптиві антени "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед" для протидії українським засобам РЕБ.
Крім того, були уражені щонайменше два літаки на аеродромі "Саваслейка".