Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що сигнали повітряної тривоги лунали ще з вечора 10 квітня. Є влучання в об'єкти житлової, промислової, цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури.

Дивіться також Влучання на 10 локаціях: скільки дронів атакувало Україну та як відпрацювала ППО

"На жаль, 2 людини загинули. Це подружжя, яке знайшли під уламками будинку, куди влучив дрон ударного типу. Одна людина постраждала, їй надають всю необхідну медичну допомогу", – сказав він.

Які наслідки атаки Росії по Одесі?

Сергій Братчук застеріг, що, після оголошення про відбій повітряної тривоги в Одесі 11 квітня, окупанти можуть знову повторювати запуск ударних безпілотників.

Це тактика противника, коли він спочатку запускає дрони, а згодом повертаються в акваторію Чорного моря. Сили оборони активно збивають ці повітряні цілі, але варто розуміти, що таким чином росіяни можуть вести розвитку, щоб згодом атакувати ракетами.

Сьогодні було дуже багато дронів – дуже потужна атака у кілька етапів. Попередню понад 50 ударних дронів атакувало Одесу, Одеський район,

– зазначив речник Української добровольчої армії.

Окрім зруйнованого будинку, є також влучання у дах гуртожитку. На щастя, дрон не здетонував, але пошкодження все ж є.

Важливо! Напередодні, 10 квітня, Одеса також була ціллю ворожих безпілотників. В той день значних ушкоджень цивільної інфраструктури не було, проте постраждали енергетичні та портові об'єкти.

Сергій Братчук підкреслив, що серед інших цілей противника 11 квітня була також портова та припортова інфраструктура Одеси.

Росія потужно атакує Одесу: останні новини