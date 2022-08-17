Російський опозиційний політик розповів, чого найбільше боїться кремль

путін не оголошує загальної мобілізації, бо боїться, що росіяни протестуватимуть. Влада росії навіть починає страхувати життя чиновників на випадок бунтів.

Про це для 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він зазначив, що влада в росії почувається невпевнено.

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"Вони, звісно, дуже бояться протестів. Проте демократи й лібералам простіше поїхати, піти у внутрішню чи зовнішню міграцію. Найбільше кремль боїться протесту Уралвагонзаводу або різних гіркіних всяких, які фанатично підтримують агресію і хочуть воювати. Таких людей дуже багато і їх кийками розігнати не вдасться", – сказав Гудков.

Прихильники кремля стають його ворогами

За словами Гудкова, за останні роки кремль всім вклав у голови одну просту думку – якщо хочете щось змінити, то не треба виходити на мирний протест. Він зазначив, що працює лише сила.

У цьому нічого немає хорошого. кремль сам підштовхує людей до радикальних протестів, на які прийдуть люди, що застосують силу до влади. Насправді люди ненавидять владу. Ми ж бачимо, як гіркін ще 8 років тому цілувався з путінським режимом, а сьогодні є одним із його критиків,

– вважає Гудков.

Він додав, що гіркін некерований і говоритиме те, що вважає за потрібне.

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