Це дійсно може бути проблемою: яка ключова загроза від північнокорейських ракет
Росія дедалі частіше використовує під час масованих ракетних обстрілів північнокорейські балістичні ракети КН-23. Вони є варіантом копії радянських або російських ракет.
Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він пояснив, наскільки такі ракети важко збивати, порівняно з "Іскандерами" та "Калібрами". Зокрема, північнокорейськими ракетами росіяни атакували Україну зранку 15 лютого.
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Важко закрити всю територію України
"Калібр" – це крилата ракета, яка збивається всіма комплексами, які є на озброєнні в України. "Іскандер" та північнокорейські КН-23 – це балістичні ракети.
Північнокорейці здійснюють реверс-інжениринг або, можливо, вони навіть отримують з Росії ракетні технології, які дозволяють їм виробляти ракети як для свого використання проти Південної Кореї та союзників, або передавати країні-агресору,
– зазначив Самусь.
Ключова небезпека полягає у тому, що балістичні ракети важко збивати. Гарантовано це може робити лише ЗРК Patriot.
"Якщо Північна Корея почне масово передавати балістичні ракети різних типів, то це дійсно може бути проблема, адже у нас немає достатньої кількості систем Patriot, які могли б закривати всю територію України", – мовив заступник директора Центру дослідження армії.Довідка: КN-23 — балістична ракета північнокорейського виробництва. Слідчі встановили, що такими самими ракетами Росія вдарила по Харкову 7 лютого.
Коаліція ППО набирає обертів
Під час масованої атаки зранку 15 лютого сили та засоби протиповітряної оборони змогли знищити половину ворожих повітряних цілей, зокрема з 26 ракет було ліквідовано 13. Українські сили знищують всі можливі цілі противника, але, на жаль, деякі російські ракети все ж не вдається збивати.
Є особливості застосування росіянами, зокрема балістичних ракет, та намагання створювати траєкторії польоти, які допомагають їм уникати нашого ППО,
– наголосив заступник директора Центру дослідження армії.
Ускладнювати роботу нашої ППО може не тільки дефіцит ракет, а й величезна територія нашої держави, яка є найбільшою країною в Європі. Для того, щоби повністю закрити й захистити територію України потрібно на порядок більше систем протиповітряної оборони таких як ЗРК Patriot.
На жаль, поки що ми не можемо цього гарантувати й намагаємося маневрувати системами, аби перекривати ті чи інші напрямки. Однак росіяни використовують балістичні ракети. Їх може збивати не лише ЗРК Patriot, а також NASAMS, SAMP/T та інші,
– розповів Самусь.
За його словами, коаліція протиповітряної та протиракетної оборони набирає обертів. Там уже два десятки країн. Очевидно, що це допоможе нам отримувати й нові системи, й забезпечити достатню кількість ракет.
Росія б'є по Україні північнокорейськими ракетами
- У Сполучених Штатах Америки нарахували щонайменше дев'ять ракет, вироблених у КНДР, якими Росія вдарила по території України.
- У ніч на 8 лютого окупаційна армія вдарила 8 ракетами по Селидовому у Донецькій області. Половина ракет, тобто 4, виявилися північнокорейського виробництва.
- Росіяни використовують рідкісну РЗСВ "Чебурашка", яку виготовляють у так званій "днр". А от ракети до цієї системи окупантам, ймовірно, постачає КНДР.