Формується "вісь зла": наскільки далеко зайдуть ці відносини

Кремлівський диктатор Владімір Путін шляхом співпраці з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм формує "вісь зла". Хоч можна розглядати співпрацю Росії з КНДР як щось короткострокове, однак вони підписали угоду про співпрацю.

Оборонний пакт, який уклали Путін та Кім Чен Ин, свідчить про те, що відбувається щось більш глобальне. Таку думку 24 Каналу озвучила колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі.

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"Відбувається щось глобальне"

Сью Мі Террі зазначила, що раніше Росія намагалася мати більш тісні відносини з Південною Кореєю. Зараз між різними експертами тривають дискусії, наскільки довгостроковою буде співпраця Москви з КНДР. Якщо війна в Україні затягнеться, то це більш довгострокові відносини, якщо ні, то, можливо, Росія захоче відвернутися від Північної Кореї.

Але те, що за останні 24 роки Путін не відвідав Північну Корею, а тепер здійснив візит та підписав оборонний пакт. Тому відчувається, що відбувається щось більш глобальне. Є відчуття, що щось абсолютно змінилося,

– сказала вона.

Путіна вже не хочуть бачити у цивілізованих країнах. Ексспівробітниця ЦРУ припустила, що російський диктатор може здійснювати візити до країн-ізгоїв та співпрацювати з ними.