Контракти для 18 – 24-річних добровольців: у ЦПД попередили про дискредитаційну операцію Росії

В Україні затвердили порядок укладання однорічних контрактів із ЗСУ для добровольців віком від 18 до 24 років. Щойно з'являться перші дані про кількість поданих заявок, Росія спробує дискредитувати цей успіх.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що також будуть проведені операції з дискредитації мобілізації та певні дії на міжнародній арені. До слова, долучитися до проєкту "Контракт 18 – 24" можуть як чоловіки, так і жінки.

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Яку операцію хоче провести Росія навколо контрактів

Як розповів Коваленко, за перші дні заявку на однорічний контракт для 18 – 24-річних добровольців подала значна кількість українців. Тож росіяни намагатимуться суттєво дискредитувати цей успіх, коли з'являться перші дані.

Спробують нібито від військових або навіть через якісь анонімні телеграм-канали подавати позицію розколу всередині армії, працюватимуть боти в коментарях,

– зазначив він.

Ворог намагатиметься "зіткнути лобами" тих, хто добровільно мобілізувався до 25 років у 2022 – 2024 роках й не отримує великі виплати, і тими, хто має можливість зараз підписати контракт з армією на рік і отримати мільйон гривень одноразової грошової допомоги та інші компенсації.

Зверніть увагу! Добровольці отримають один мільйон гривень: 200 тисяч виплатять після підписання контракту, ще 300 тисяч – після проходження підготовки, а 500 тисяч – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Щомісячне грошове забезпечення добровольців складатиме до 120 тисяч гривень, також передбачається додаткова винагорода за виконання бойових завдань, до того ж можна обрати бригаду.

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Що Росія просуватиме на міжнародній арені

У ЦПД пояснили, що росіяни просуватимуть наративи про так звану "нелегітимність" української влади та маніпулюватимуть навколо перемовин і мирних планів.

"Після Мюнхенської конференції, візиту Кіта Келлога (спецпредставника США у питаннях України та Росії – 24 Канал) у Київ, певних офіційних заяв будуть зливатися окремі плани, як було до цього. У них тактика незмінна ще з Мінського процесу", – констатував Андрій Коваленко.