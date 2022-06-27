Росія хоче, аби ЄС натиснув на Литву, – євродепутат про "блокаду Калінінграда"

Кремль почав погрожувати Литві через те, що країна заборонила транзит російських підсанкційних товарів до Калінінграда. Експерти кажуть, що цими погрозами Росія хоче, аби Євросоюз натиснув на Литву.

Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він каже, що Литва не оголошувала Росії ніякої "економічної війни", вона лише підтримує санкції ЄС.

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Він вважає, що питання "блокади Калінінграду" стосується більше не Литви.

"Це "російська гра" – вони хочуть не тільки послабити санкції, а й "роздути питання", що впровадження санкцій проти Росії не продумано, – відповів депутат.

Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що там все продумано. Регламент не передбачає ніякого транзиту санкційних товарів в Калінінград через Литву.

Але Росія хоче, щоб ЄС якимось чином натиснув на Литву по питанню так званого "коридору до Калінінграду". Це ми розуміємо, це вже не вперше,

– сказав він.

Депутат наголосив, що ніякий Євросоюз не буде вирішувати це питання за Литву.

"Литва ніколи на це не погодиться, як і не погоджується Польща. Ми в цьому не зацікавлені. Литва цілком підтримує санкції. Ми знаємо, що хоче Росія і підтримуємо Україну", – пояснив він.

Пятрас Ауштрявічюс додав, що інформаційна ескалація Литви з боку Росії вже відбувається. У Кремлі цю країну висвітлюють особливими ворогами.

Але ми не беремо участь у цій грі. До того ж, Росія має пам’ятати, що наша країна закривається 5 пунктом договору НАТО, тому ми готові прийняти всі виклики від Росії,

– підсумував депутат.

Євродепутат вважає, що Росія хоче, аби ЄС натиснув на Литву: відео



Росія погрожує Литві: важливо