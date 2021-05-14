У Росії хочуть ліквідувати компанію, через яку Медведчук отримав підозру: документ

У Росії хочуть ліквідувати компанію "Новые проекты", яка фігурує у підозрі Вікторові Медведчуку щодо замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Відповідний запис у реєстрі юридичних осіб Росії зроблений вже наступного дня після вручення куму Путіна підозри. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

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Країна-агресор ліквідує компанію

Відповідно до витягу, 12 травня 2021 року розпочали процедуру ліквідації компанії "Новые проекты", що володіє російською ліцензією на видобуток нафти і газу на ділянці "Глибока", яка до окупації Криму контролювалася Україною.

Причиною ліквідації компанії у реєстрі вказано: "Ухвалення реєструючим органом рішення про майбутнє виключення юридичної особи з ЄДРЮО (наявність в ЄДРЮО (російському єдиному державному реєстрі юридичних осіб – 24 канал) відомостей про юридичну особу, щодо яких внесено запис про недостовірності)".

У Росії хочуть ліквідувати компанію "Новые проекты" / Фото "Схем"

У виписці на компанію станом на 14 травня 2021 року існує "запис №19" від жовтня 2020 року, про те, що інспектори федеральної податкової служби Росії провели перевірку даних компанії "Новые проекты" та встановили певну недостовірність даних. І саме це стало підставою для реєстраційної служби Росії 12 травня 2021 року розпочати процес ліквідації (запис №20),

– повідомляють "Схеми".

Однак журналісти зазначають, якщо брати витяг на компанію станом на початок травня 2021 року – у ньому відсутній запис №19 про те, що у жовтні 2020 року щодо компанії були встановлені порушення.

Хоча ці дані мають оновлюватись в системі фактично в режимі реального часу. Усе це може вказувати на те, що їх внесли "заднім числом".

При цьому ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" компанії "Новые проекты" все ще залишається чинною до 2046 року.

Справа Медведчука: коротко

Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Печерський суд Києва 13 травня обирав проросійському нардепу запобіжний захід. Прокурори клопотали про тримання під вартою з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

Однак суд вирішив відправити Медведчука під домашній арешт до 9 липня. Згодом стало відомо, що на депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.

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